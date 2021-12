Mil atletas devem participar da Corrida dos Imunizados em Manaus

Do total de vagas, 3% foram reservadas para doadores de sangue | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Cerca de mil esportistas se preparam para a “Corrida dos Imunizados”, organizada pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), para esta quarta-feira (08). A concentração acontecerá a partir das 6h e a largada às 6h30, com um trajeto que abrange cinco quilômetros até a chegada do podium, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.



Do total de vagas, 3% foram reservadas para doadores de sangue. Nesta segunda-feira (06) e terça-feira (07), das 10h às 19h, na área VIP da Arena - com acesso pela rua Flaviano Limongi, localizada entre o estádio e o Sambódromo - os esportistas podem buscar os kits da corrida, distribuídos pela Faar.

" A Corrida dos Imunizados vai ser um grande evento organizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar, para ressaltar a importância da vacinação completa contra a Covid-19 e a doação de sangue. E o esporte, no caso a corrida de rua, foi a forma que escolhemos de transmitir essa mensagem” " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação

Zé Gotinha “vermelho” na disputa

Sérgio da Silva, de 43 anos, é esportista e doador de sangue desde a juventude. Já participou de grandes eventos como a corrida de São Silvestre, em São Paulo. Este ano, garante que vai participar da “Corrida dos Imunizados” como incentivo à doação de sangue e a imunização contra a Covid -19. Na distribuição dos kits nesta segunda-feira (06), Silva estava literalmente vestindo a camisa, ao ser o mascote Zé Gotinha.

“Inclusive, até tomei minhas duas dozes já. Tudo isso era pré-requisito para participar do evento, que vai reunir incentivadores da vida como eu. Hoje estou recebendo meu kit e peço, se imunizem, doem sangue. Vamos proteger quem nós amamos e ajudar o próximo”, afirmou.

Os corredores também doaram duas latas de leite em pó integral para concretizar a inscrição na corrida. Os mantimentos serão destinados ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Acompanhe mais informações sobre a entrega dos Kits na live do repórter Carlos Araújo:

Fundação Amazonas de Alto Rendimento entrega Kits para a corrida dos imunizados | Autor: Portal Em Tempo





Leia mais:

Corrida dos Imunizados incentiva vacinação e doação de sangue no AM

Corrida dos Imunizados realiza sorteio de 150 ingressos em Manaus