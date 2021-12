Envira inaugura mais de R$ 4 milhões em obras de infraestrutura

). Na cidade da calha do Juruá, o governo estadual fez a reforma e ampliação da nova orla turística | Foto: Reprodução

Envira (AM) - O governador Wilson Lima inaugurou, nesta segunda-feira (6), mais de R$ 4,4 milhões em obras nas áreas de saúde e infraestrutura no município de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus). Na cidade da calha do Juruá, o governo estadual fez a reforma e ampliação da nova orla turística e a construção do Centro de Especialidades João Santana, onde funcionará o serviço de telessaúde, implantado pelo Estado em parceria com o Hospital Albert Einstein.

A agenda do governador na cidade incluiu, também, a entrega de mil brinquedos da campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos”, organizado pela primeira-dama Taiana Lima, que comandou a ação. Amanhã, tem início a entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente.

A obra de reforma e ampliação da orla turística da cidade, que inclui a praça 19 de dezembro, contou com o investimento de R$ 2.392.665,38 da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra). Entre outras intervenções, o novo projeto implantou lanchonetes, banheiros, pergolado, coreto e arquibancada.

Administrada pelo prefeito Juan Mattos, Envira vem recebendo, ainda, melhorias no sistema viário com recursos na ordem de R$ 2.967.001,54, por parte do governo estadual. Serão reformados 4,31 quilômetros de ruas e 89,74% das obras já estão concluídas. De acordo com o governador, estão em andamento os estudos topográficos para a construção da estrada que liga Envira a Feijó, no estado do Acre.

Saúde

Para a saúde, foi inaugurado o Centro de Especialidades João Santana, no qual funcionará o serviço de telessaúde, implantado pelo Estado em parceria com o Hospital Albert Einstein.

A construção do local foi possível por meio de recurso de R$ 2.086.949,08, enviado para o município através do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), para aplicação exclusiva em ações de saúde, ampliando o atendimento à população.

As consultas de telessaúde eram realizadas na sede da secretaria municipal de saúde, desde fevereiro deste ano. Mais de 550 atendimentos foram ofertados à população em sete especialidades médicas: cardiologia, endocrinologia, neurologia, neuropediatria, pneumologia, psiquiatria e reumatologia.

A Telessaúde permite hoje que pacientes de 27 municípios do Estado, incluindo a capital, tenham acesso à consulta especializada com médicos em São Paulo. O programa é mantido por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), com o Hospital Albert Einstein, ofertando os atendimentos nas sete especialidades médicas.

O programa alcançou 4,8 mil consultas especializadas desde sua implantação, em novembro de 2020. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) encaminhou aos municípios do interior os equipamentos disponibilizados pelo Einstein para realização das consultas, e a Empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) permite a conexão do município com o hospital.

