Feiras da ADS entram em recesso a partir do dia 19 de dezembro

Por conta das celebrações do fim de ano, as feiras não funcionarão na semana do Natal e na semana do Ano Novo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - As feiras de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) entrarão em recesso a partir do dia 19 de dezembro, mas os consumidores, durante toda essa semana, ainda poderão garantir seus produtos nas dez edições das feiras que acontecem semanalmente na capital.

Por conta das celebrações do fim de ano, as feiras não funcionarão na semana do Natal (de 21 a 26 de dezembro) e na semana do Ano Novo (de 28 de dezembro a 2 de janeiro).

As atividades serão retomadas, seguindo o calendário de cada feira, a partir do dia 4 de janeiro.

" Nossos feirantes farão uma pausa nas atividades a partir da segunda quinzena deste mês e retornarão a partir do dia 4 de janeiro de 2022. Vamos começar a fechar essa temporada gradualmente. A última edição da feira em 2021 será realizada no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, no domingo, dia 19 de dezembro. " Diego Augusto, gerente de Feiras da ADS

As feiras da ADS realizadas às terças no Sumaúma Park Shopping e no Manaus Plaza Shopping serão encerradas no dia 14 de dezembro.

A última edição do ano no Shopping Ponta Negra será no dia 15. Já as edições das quintas, no Manaus Plaza Shopping e na praça do Dom Pedro, serão encerradas dia 16.



No CSU do Parque Dez, a feira será encerrada dia 17 de dezembro. No Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia e no Comando Geral da Polícia Militar, as atividades se encerrarão no dia 18 deste mês.

A última edição de 2021 será realizada na feira da ADS na praia da Ponta Negra, no dia 19 de dezembro.

Balanço

Em 2021, o Governo do Amazonas inaugurou quatro grandes feiras em Manaus, entre elas a do Centro Cultural Povos da Amazônia (na antiga bola da Suframa) e a do Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra (zona Oeste), totalizando dez feiras em atividade, de terça-feira a domingo.

As feiras de produtos regionais da ADS são importantes opções para consumidores e produtores rurais.



Além de gerarem economia na mesa do amazonense, oferecendo produtos de qualidade, com preço diferenciado, as feiras também são fundamentais para o sustento de homens e mulheres que sobrevivem da agricultura familiar.

Em Manaus, de terça-feira a domingo, são mais de 500 produtores comercializando suas produções.

Os espaços, que em 2020 chegaram a ser fechados por conta da pandemia, em 2021 retomaram suas atividades recebendo uma média de público diária superior a 1,5 mil pessoas por edição.

Agenda Semanal – Feiras da ADS

Terça-feira

Manaus Plaza Shopping (14h às 19h)

Sumaúma Park Shopping (14h às 19h)

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra (15h às 19h)

Quinta-feira

Manaus Plaza Shopping (14h às 19h)

Praça de Alimentação do Dom Pedro (14h às 19h)

Sexta-feira

CSU do Parque 10 (14h às 19h)

Sábado

Centro Cultural Povos da Amazônia (5h às 11h)

Centro de Comando Geral da Polícia Militar (5h às 11h)

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (5h às 11h)

Domingo

Ponta Negra (6h às 12h)

Leia mais:

Feira da ADS no Povos da Amazônia retoma atividade neste sábado (13)

Feira da ADS no Povos da Amazônia não será realizada neste sábado (6)