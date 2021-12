FEI recebe novo diretor-presidente, o líder indígena Zenilton de Souza

O líder indígena Zenilton de Souza assume o cargo da fundação. | Foto: Amaury Moraes/FEI

Manaus (AM) - A Fundação Estadual do Índio (FEI) recebeu, na manhã desta segunda-feira (6), o novo diretor-presidente da instituição.

O líder indígena Zenilton de Souza Ferreira, da etnia Mura, assume o cargo da fundação, que foi criada em 2016.

" Desejamos as boas-vindas ao nosso novo diretor, e que possamos juntos trabalhar em prol das comunidades indígenas, atendendo de maneira igualitária a todos que nos buscam, desde os locais mais distantes até os que vivem em Manaus e entorno. " Vanderlei Alvino, diretor-administrativo financeiro da FEI

A mudança no cargo foi oficializada mediante decreto publicado na quarta-feira (1º/12), no Diário Oficial do Estado (DOE), edição de nº 34.634.

De acordo com o novo diretor-presidente, a presença no cargo estampa a continuação dos trabalhos e o progresso para a cultura indígena.

" Hoje se inicia um novo ciclo, e estamos aqui para somar com os trabalhos e atender a todos os povos indígenas do Amazonas. Em atuação conjunta com os caciques e lideranças indígenas, poderemos fazer o melhor trabalho possível para beneficiar os parentes das 66 etnias do nosso estado. " Zenilton de Souza Ferreira, novo diretor-presidente

Biografia

Zenilton de Souza Ferreira já atuou como Secretário de Assuntos Indígenas na Prefeitura Municipal de Borba, e sua última função foi a de coordenador-geral na Coordenação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas (Coipam).

