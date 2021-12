Mega vacinação contra Covid-19 é realizada no Amazonas

A estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) prevê avançar em até 20% a cobertura vacinal dos municípios durante a campanha. | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O Governo do Amazonas, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e prefeituras, realiza, a partir desta quarta-feira (8), uma ação para intensificar a vacinação contra a Covid-19 em todos os 62 municípios do Estado.

A estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) prevê avançar em até 20% a cobertura vacinal dos municípios durante a campanha.

“A intenção dessa Mega Vacinação é alertar a população para que não perca a percepção do risco de contrair a Covid-19 em formas graves, uma vez que o vírus continua circulando e não podemos baixar a guarda nem em relação à cobertura vacinal, nem com as medidas de proteção como o uso constante de máscara, lavagem das mãos e distanciamento social”, detalhou o secretário de Saúde do Amazonas, Dr. Anoar Samad.

De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, também será realizado um Dia D da vacinação no sábado (11).

“É um chamamento à população com relação à vacinação, promovendo um dia D para captar as pessoas que ainda não se vacinaram, na sede e no entorno dos municípios. A ideia é que a vacina chegue mais próximo da população”, ressaltou Tatyana.

Registro da vacinação

Também em parceria com o Ministério da Saúde, o Governo do Estado vai desenvolver ações para qualificar e ampliar o registro da vacinação em 21 municípios do Amazonas, no período de 10 a 22 de dezembro.

Após levantamento realizado pelo Governo do Estado, foram identificados os municípios que têm o maior índice de ausência de registros de vacinação, ou seja, os que menos registram a aplicação das vacinas contra a Covid-19.

Os municípios são Manaus, Parintins, Santo Antônio do Içá, Tapauá, Jutaí, Maués, Amaturá, Carauari, Iranduba, Apuí, Benjamin Constant, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Itacoatiara, Fonte Boa, Borba, Maraã, São Paulo de Olivença, Manacapuru, Tabatinga e Presidente Figueiredo.

Outras estratégias

Equipes da SES-AM e da FVS-RCP vão se deslocar para os municípios de Autazes, Codajás, Iranduba, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Tefé para auxiliar na intensificação da vacinação. O objetivo é alcançar os bolsões de pessoas não vacinadas suscetíveis ao coronavírus nas áreas rurais dos municípios.

Para esta ação, o Estado conta com um plano operacional feito por cada município para ser executado no prazo de 60 dias, com o apoio do Governo e do Ministério da Saúde.

De acordo com dados da SES-AM, 64% dos municípios do Amazonas possuem população rural maior do que a urbana, sendo necessário priorizar ações para alcançar estas pessoas.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Shoppings de Manaus terão pontos de vacinação contra a Covid-19

Vacinação contra a Covid-19 em Manaus será em 54 pontos nesta semana