Preparativos para 43ª Expoagro são finalizados em Manaus

Manaus (AM) - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) está em fase de finalização dos preparativos para a 43ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro).

A Feira está prevista para acontecer de quinta-feira (9) a domingo (12), de forma híbrida, com atividades presenciais no Kartódromo da Vila Olímpica, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, e on-line ( www.expoagroam.com.br ).

Palestras para produtores, agricultores e comunidade em geral; um estande fixo e o monitoramento dos animais que serão expostos estarão entre as atividades desempenhadas pela autarquia ao longo do evento.

A Expoagro é a maior feira de agronegócio da região Norte e deve movimentar cerca de R$ 100 milhões em negócios.

A exposição é coordenada pela Sepror em parceria com a Adaf, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), órgãos que compõem o sistema estadual de produção rural.

Palestras

Na quinta-feira, primeiro dia de exposições, o fiscal agropecuário da Gerência de Fiscalização de Agrotóxico (GFA) da Adaf, Michaell Santos, ministrará das 14h às 15h30, a palestra “Boas práticas na aplicação de agrotóxico”. A atividade será realizada na sala 1 da Vila Olímpica.

A fiscalização quanto à manipulação, cadastro e comercialização de defensivos agrícolas e produtos afins está entre as atribuições da autarquia.

No mesmo dia, das 15h30 às 17h, o médico veterinário da Gerência de Defesa Animal (GDA), Laércio dos Reis, comandará a palestra “Febre aftosa: status no Amazonas e perspectivas futuras”.

O público poderá acompanhar a atividade na sala 1 da Vila Olímpica.

Atualmente, 13 municípios do Amazonas possuem o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação, concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Com isso, Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini, Guajará, Envira, Eirunepé, Ipixuna, Itamarati e parte de Tapauá, que integram o Bloco 1 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), estão autorizados a comercializar bovinos e bubalinos para todo o país.

Feira

A Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) é a maior vitrine do setor agropecuário do estado. Ela foi retomada pelo Governo do Amazonas em 2019, após um hiato de seis anos em sua realização.

Devido à pandemia da Covid-19, a edição de 2020 ocorreu exclusivamente de forma virtual, movimentando cerca de R$ 60 milhões no agronegócio do estado, alcançando todas as regiões do Brasil e 22 países.



Neste ano, a feira acontecerá na modalidade presencial e pela internet.

Os visitantes poderão ter acesso, ao longo dos quatro dias de evento, a ações de crédito rural, palestras e cursos, exposição de animais produtos e serviços, comercialização de produtos regionais e artesanatos, concurso leiteiro, concurso de raças, visitas técnicas, festival gastronômico, rodada científica, concurso de melhor queijo, praça de alimentação e shows com atrações regionais.

