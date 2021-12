Fórum da Seap articula melhorias no sistema prisional no Amazonas

Os fóruns da Seap são realizados mensalmente com o objetivo de traçar metas e debater propostas | Foto: Divulgação/Seap

Manaus (AM) - Para oferecer propostas com o intuito de melhorar a saúde dentro do sistema prisional, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, no Centro de Detenção Provisória de Manaus 1 (CDPM 1) a oitava edição de um fórum voltado a alinhar ideias, objetivos e tratar sobre os avanços alcançados na saúde.

O encontro aconteceu nesta terça-feira (07) e contou com a participação da coordenadora de saúde da Seap, Carolina da Motta, e representantes das empresas terceirizadas que cuidam dos setores de saúde dentro das unidades prisionais.

Os fóruns da Seap são realizados mensalmente com o objetivo de traçar metas e debater propostas para otimizar e ampliar os atendimentos de saúde voltados aos internos da capital e do interior.

Desta vez, o tema central do encontro foi a realização de um balanço das principais conquistas alcançadas pelas equipes de saúde, que permitiram ao sistema prisional do Estado melhorar sua cobertura médica e reforçar as campanhas de prevenção a doenças nos estabelecimentos prisionais.

" O oitavo fórum de saúde vem para contribuir com a formação de opiniões e firmar novas tratativas que visem melhorar os serviços de saúde prestados aos internos nas unidades do Estado. Ele tem por objetivo fortalecer os debates pertinentes às principais demandas em saúde no ambiente penitenciário e dividir experiências entre gestores, profissionais da saúde e de outras áreas integradas à promoção da saúde dentro do sistema prisional. " Carolina da Motta, coordenadora de saúde da Seap

No fórum foram discutidas também as principais dificuldades ainda encontradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que ficam localizadas nos estabelecimentos prisionais e os caminhos para superá-las. Estiveram ainda em pauta as campanhas de prevenção contra as síndromes gripais, que alcançam níveis maiores entre os meses de dezembro e janeiro, e as campanhas de conscientização, como a do Dezembro Vermelho, que visa alertar os internos sobre a importância da prevenção contra o HIV e a Aids.

Conquistas

Uma das pautas comemoradas pelo fórum foram as conquistas alcançadas neste ano pelo departamento de saúde como, por exemplo, o treinamento e capacitação para o atendimento em telessaúde e a ampliação das parcerias fechadas por meio do grupo condutor formado a partir do Departamento de Saúde do Sistema Prisional e as secretarias municipal e estadual de Saúde.

O grupo foi criado por meio da Portaria Interministerial n° 1, de 2 de janeiro de 2014, do Ministério da Saúde, e contribuiu neste ano para ampliar a cobertura médica e facilitar o acesso a sistemas e programas ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos internos do Amazonas.





Leia mais:

Presidiários realizam manutenção em unidade prisional do Amazonas

Seap inicia formação para novos monitores de ressocialização no AM