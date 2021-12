Católicos celebram dia da Padroeira do Amazonas com missas e orações

A festa da Nossa Senhora da Conceição terá celebrações na capital e em Iranduba | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O feriado da Nossa Senhora da Conceição, comemorado nesta quarta-feira (8), celebra a maternidade divina de Maria, que para católicos é a conceição imaculada e preservada do pecado original por ser mãe de Jesus Cristo, filho de Deus. A santa é considerada padroeira tanto do estado do Amazonas quanto de Manaus.

A festa da Nossa Senhora da Conceição terá celebrações na capital e em Iranduba. Em ambas as cidades, haverá a realização de missa campal e o transporte das imagens da Virgem Maria pelas ruas.

Por volta das 7h, a programação terá início com uma missa na Catedral Metropolitana de Manaus, e a partir das 8h será realizada a transladação da imagem da santa que sairá do Distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba, e vai até à igreja.

Já por volta das 9h, vai ocorrer a acolhida da imagem, o concerto mariano e a realização de mais uma missa. Às 12h, acontece a terceira missa e às 15h ocorre a reza da missa do Ofício de Nossa Senhora. Por volta das 17h ocorre a famosa Missa Campal na Avenida Eduardo ribeiro, dirigida pelo acerbispo metropolitano de Manaus, Don Leonardo Steiner.

Em razão da pandemia da covid-19, não haverá pelo segundo ano consecutivo a procissão da padroeira.

História da Nossa Senhora da Conceição

A Igreja Católica conta que Nossa Senhora da Conceição viveu a vida inteira sem pecado, sendo libertada de toda falta de graça santificante que acabou consumindo toda a humanidade. A sua comemoração foi instituída como festa no dia 28 de fevereiro de 1477 pelo Papa Sisto IV no calendário litúrgico. Porém, hoje a o dia é comemorado no dia 8 de dezembro.

A definição solene da Imaculada Conceição como dogma foi realizada pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Para os romanos católicos, o dogma é uma Fé Absoluta, pois está contido na imutável Revelação Divina, presente então nos escritos da Bíblia.

Catedral Nossa Senhora da Conceição

Edificada em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, a Igreja da Matriz já foi construída mais de uma vez. Após um incêndio em 1850, a nova igreja foi considerada concluída em 1877 pelo presidente da província do Amazonas.

Já a nomeação como Diocese do Amazonas ocorreu no dia 27 de abril de 1892 pela Bula Ad Universas Orbis Ecclesia do Papa Leão XII. Já em 1927, a igreja recebe a visita de membros da família imperial brasileira que assistem uma missa.

No dia 24 de abril de 1946, a Igreja da Matriz foi dedicada como Catedral e o bispo diocesano nomeado foi o Dom João da Mata Andrade e Amaral. Já em 1956 é criada a Arquidiocese de Manaus.

Leia mais:

Fé, devoção e honrarias à Padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição

As Conceições do Amazonas: a cada promessa, uma história de vida

Procissão de Nossa Senhora da Conceição reúne milhares de fiéis no Centro de Manaus