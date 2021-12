43ª Expoagro terá espaço destinado à Bioeconomia em Manaus

Evento começa nesta quinta-feira (8) | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Com o objetivo de criar um espaço para dialogar e incentivar ações sobre sociobiodiversidade amazônica, além de apresentar projetos e iniciativas na área, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas (Sedecti) realizará a partir desta quinta-feira (9) das 9h às 18h, o “Espaço da Bioeconomia” na 43ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), com

A entrada é gratuita, e contará com programação especial até domingo, dia (12), no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus. Para participar do evento, é obrigatório o uso de máscara e a apresentação da carteira de vacinação atualizada com a segunda ou dose única da vacina contra a convid-19.

A programação do Espaço da Bioeconomia é bem diversificada e abrange desde a segunda edição do Seminário de Bioeconomia do Amazonas, que acontece em parceria com a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), até atividades culturais e educativas para dar visibilidade ao assunto, que tem grande importância na região, buscando soluções para uma economia verde forte, que valorize as pessoas e cuide da floresta.



A Secretária Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedecti, Tatiana Schor, explica que as atividades programadas foram pensadas para abranger o público em geral, desde profissionais atuantes na área até a sociedade civil, incluindo também crianças e jovens.

" Pensamos em criar atividades diversificadas para alcançar o máximo de pessoas, afinal, buscar uma economia que respeite a floresta deve ser uma preocupação e um objetivo geral. Então, teremos rodas de conversas, venda e exposição de produtos, atividades integrativas com crianças e muito mais, buscando criar uma consciência positiva sobre a importância da sociobiodiversidade amazônica " ,

Programação

No primeiro dia, quinta-feira (9), as atividades começam às 9h30, com a abertura da segunda edição do Seminário de Bioeconomia do Amazonas e a participação de representes do Governo do Estado e da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - a principal patrocinadora do Espaço da Bioeconomia.

Às 10h, acontece o painel “Bioeconomia e Saúde: Soluções a partir das Propriedades da Natureza e dos Saberes Tradicionais”. Depois, às 16h, tem a roda de conversa “Gênero e Bioeconomia no Amazonas”. Para encerrar, às 17h, tem a roda de conversa “Diversidade na Bioeconomia: Inclusão e representatividade nas Redes de Conhecimento Produtivo”.

Na sexta (10), tem mais programação do Seminário de Bioeconomia, com o painel “Certificação e Rastreabilidade nas Redes de Conhecimento Produtivo”, às 10h. Já, às 14h, acontece a roda de conversa “BioTICs: Tecnologias da Informação e Comunicação aliadas ao Fortalecimento da Bioeconomia”. O espaço recebe ainda ações educativas às 16h e o pocket show “Maracatu Pedra Encantada”, às 18h.

No terceiro dia, sábado (11), a primeira atividade é a continuidade do Seminário de Bioeconomia do Amazonas que traz, às 9h, a roda de conversa “Demandas de CT&I para o Setor Agropecuário no Amazonas e a atuação das Organizações de P&D locais”, seguida pelo painel “Meliponicultura: Novos Horizontes para o Fortalecimento da Bioeconomia”, às 10h.

No período da tarde, a partir das 14h, é o momento do painel “Bioeconomia e juventude”. No restante do dia, a programação terá ações educativas, às 16h, e um pocket show da artista Karen Francis, além da DJ Rilara Almeida, a partir das 17h.

No último dia da Expoagro, domingo (12), o Espaço da Bioeconomia, a partir das 10h, realizará o painel “Bioeconomia Circular: Janela de oportunidades para as Redes de Conhecimento Produtivo”. Haverá ainda a roda de conversa “Alimentação amazônica e soberania alimentar nas compras públicas”, às 14h, e a partir das 16h ocorrerá atividades educativas com oficinas sobre economia e bioeconomia circulares, realizadas pelo Movimento Drive Thru Ambiental e a Sepror.

Para encerrar a programação do Espaço da Bioeconomia, às 17h, acontece a roda de conversa “Mudanças climáticas e mobilidade urbana”.

Ações Fixas

Durante os quatro dias da Expoagro, quem for conferir o espaço poderá conhecer a “Vitrine da Bioeconomia”, das 9h às 20h, com produtos da sociobiodiversidade amazônica e a “Vitrine das Startups”, das 14h às 20h, com a exposição de produtos e serviços que buscam o desenvolvimento de soluções inovadoras aplicadas à bioeconomia amazônica.

Outra atração fixa é a “Cozinha da Bioeconomia”, que durante os quatro dias, às 12 e às 16h, terá a presença de ecochefs e cozinheiros preparando deliciosos pratos com produtos da sociobiodiversidade amazônica, unindo uma boa conversa e ensinamentos de como utilizar produtos regionais na composição de pratos.

A programação inclui receitas de tartelete de chocolate e caramelo de castanha, queijo de castanha/molho de mel e maracujá do mato, servido com pirarucu crocante, molho agridoce de açaí e pão de açaí, entre outras delícias.

Também terá um estande à parte, onde acontecerá a Feira da Bioeconomia, junto à feira da ADS, com representantes e lideranças da agricultura familiar e do extrativismo sustentável comercializando seus produtos, que são produzidos valorizando práticas sustentáveis e a responsabilidade socioambiental.

