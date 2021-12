Ex-moradores do Monte Horebe recebem nova parcela de auxílio-moradia

O auxílio é pago em dois dias; e cada beneficiário pode procurar uma das nove agências do Banco Bradesco para receber a parcela | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O pagamento do auxílio-moradia para as famílias do Monte referente ao mês de dezembro, pago pelo Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), será efetuado nesta quinta-feira (9) e na sexta-feira (10). O auxílio é pago em dois dias, em nove agências do Banco Bradesco para receber a parcela. O Estado está disponibilizando recursos no valor de R$ 1.320.000 para o pagamento do mês de dezembro a 2.200 famílias.

A Suhab anuncia prorrogação de mais seis meses do Termo de Acordo Individual a partir de janeiro de 2022. Para estarem habilitados a essa nova prorrogação, os beneficiários precisam fazer sua atualização cadastral via link que estará disponível para ser utilizado tanto por smartphone ou computador.

Segundo o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, o Governo em acordo com a Defensoria Pública do Estado (DPE) vai prorrogar, por meio de Termo Aditivo, mais seis meses do Auxílio- aluguel dessas famílias. “Dessa vez, a prorrogação será via atualização online para preservar beneficiários e servidores. Ainda estamos num período de pandemia e, utilizaremos a tecnologia como aliada para evitar que mais de duas mil pessoas fiquem expostas ou aglomeradas", destacou o diretor-presidente.

A prorrogação do Termo Aditivo terá validade de janeiro a junho de 2022. E o prazo de atualização cadastral para efetivar a prorrogação será no período dia 09 de dezembro de 2021 a 07 de janeiro de 2022.

Qualquer dúvida quanto ao link de atualização cadastral, os beneficiários podem entrar em contato por meio dos telefones: (92) 98422-3705 e (92) 3647-1008 ou por email: [email protected]

O atendimento presencial para essa prorrogação não está previsto, somente se for extremamente necessário e mediante agendamento prévio. Segue o link para realização da atualização cadastral: http://cadastro.suhab.am.gov.br/

Pagamentos

Para receber o benefício, concedido mediante ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à agência do banco Bradesco designada, na data definida conforme listagem, a partir das 10h, munidos de RG e CPF, apresentando ainda certidão de casamento e/ou averbação de divórcio, em caso de mudança de nome.

As listagens de nomes, por ordem alfabética e com indicação dos endereços das nove agências do Bradesco nas quais os beneficiários irão receber a parcela, estão disponíveis no site da Suhab, no endereço www.suhab.am.gov.br, com acesso direto pelos links do dia 09 e dia 10.

*Com informações da assessoria.



