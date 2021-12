Celebrações à Padroeira do AM reúne milhares de fiéis em Manaus

Por conta da covid-19, não houve procissão, pelo segundo ano consecutivo | Foto: Carlos Araújo





Manaus (AM) - Sem a tradicional procissão, por conta dos protocolos se segurança contra a covid-19, a programação especial de comemoração do dia de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira do Amazonas, reuniu em torno de 25 mil fiéis católicos às celebrações realizadas nesta quarta-feira (08) pela Arquidiocese Metropolitana de Manaus, de acordo com a coordenação do evento.

Com o tema "Com Maria somos sal da terra e a luz do mundo" e o lema "Faça- se em mim segundo a Vossa palavra”, as homenagens encerraram com a tradicional missa campal. Este ano, realizada na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus.

A missa campal foi celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que falou da importância de homenagear a padroeira do Amazonas.



Devoção

Leonice e a filha, foram agradecer as muitas bênçãos concedias pela Padroeira do Amazonas. | Foto: Carlos Araújo

Leonice Queiroz, de 56 anos, é auxiliar em uma instituição católica da capital, e estava acompanhando a celebração. Ela relata ter comemorado as bênçãos alcançadas pela devoção a santa.

"Além de pedir saúde para todos nós, para o Amazonas. Que a gente saia dessa pandemia o mais rápido possível e sei que Nossa Senhora está nos ouvindo. É um momento de muita emoção", afirmou.

Já o vendedor Carlos Miranda, de 36 anos, conta que veio de Iranduba, a 25 quilômetros de Manaus, para acompanhar a celebração. Para ele, o momento vale a pena.

“Vim com minha máscara, álcool em gel, as duas doses da vacina contra a covid-19, e toda a minha fé. Eu tenho essa devoção desde novo com ela e não deixo de vir para homenagear aquela que me protege e me guarda”, comenta emocionado.

Programação

Ao longo de todo esta quarta (8), fieis católicos homenagearam Nossa Senhora da Conceição com diversas celebrações. Às 7h houve uma missa presidida pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom Tadeu Canavarros. Depois, às 8h, a imagem saiu do Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, em direção à Igreja Matriz, na capital.

Já por volta das 9h, mais um missa foi celebrada pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom José Albuquerque. O concerto Ave Maria, com o tenor Josenor Rocha, foi realizado às 10h, com a posterior acolhida da imagem.

Dom Mário Pasqualotto e Padre Hudson celebraram mais uma missa às 12h e o Ofício de Nossa Senhora realizado às 15h.

Acompanhe mais sobre a missa campal nas lives com o repórter Carlos Araújo:

CELEBRAÇÃO: Católicos homenageiam Nossa Senhora da Conceição em missa campal no Centro de Manaus | Autor: Portal Em Tempo

Celebração | Cerca de 25 mil pessoas participam de homenagens à Nossa Senhora da Conceição | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Católicos celebram dia da Padroeira do Amazonas com missas e orações

Confira horário do comércio no feriado do dia 8 de dezembro em Manaus