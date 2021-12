Wilson Lima entrega cartões e aporte para Presidente Figueiredo

Serão recuperados e recapeados de mais de 15 quilômetros do sistema viário da cidade | Foto: Divulgação/Secom

Presidente Figueiredo (AM) - Em comemoração aos 40 anos de Presidente Figueiredo, celebrado em 10 de dezembro, o governador Wilson Lima anunciou nesta quinta-feira (9), a ordem de serviço com aporte de R$ 11 milhões para recapeamento do sistema viário do município e parceria com a Prefeitura para implantação de um Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

Além disso, o governador realiza a entrega dos 2.259 cartões do Auxílio Estadual permanente na cidade e 29 cadeiras de rodas para pessoas com deficiência (PCDs).

O início das comemorações do aniversário de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus) será marcado pela solenidade de apresentação do portal da cidade “Eu amo Presidente Figueiredo”.

Durante o evento, Wilson Lima formaliza o termo de cooperação com a Prefeitura para recuperação e recapeamento de mais de 15 quilômetros do sistema viário, contemplando os bairros Aída Mendonça, Sol Nascente e, ainda, primeira e segunda etapa do bairro Galo da Serra.



O projeto contará com aporte de 11.004.082,78 e prevê remoção mecanizada de camada granular e revestimento asfáltico, execução de base e sub-base, imprimação, pintura e execução de concreto asfáltico faixa C.

Auxílio Estadual

As entregas dos cartões acontecem no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Maria Eva dos Santos, localizado na avenida Onça Pintada, bairro Galo da Serra.

