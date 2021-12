Campanha Nota Fiscal Amazonense realiza sorteio no dia 15 de dezembro

O sorteio conta com um total de 5 milhões de bilhetes gerados. | Foto: Divulgação/Sefaz-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM) irá realizar, no dia 15 de dezembro, o 67º sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), referente ao mês de novembro, com prêmios de R$ 5 mil até R$ 20 mil.

A NFA irá premiar 10 cidadãos que colocaram o CPF na nota e as entidades sociais escolhidas por eles, que receberão um valor equivalente a 40% à parte do prêmio principal.

Com um total de 5 milhões de bilhetes gerados, participam neste sorteio mais de 260 mil cidadãos dos 400 mil cadastrados no site da campanha.

O resultado será transmitido ao vivo pela TV, rádio e plataformas digitais do Sistema de Comunicação Encontro das Águas após o jornal “Encontro do Meio-Dia”.

Prêmios

Seguindo o regulamento da campanha, serão dez prêmios para os cidadãos, sendo sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil, carro-chefe do Sorteio Mensal. E para as entidades sociais serão sete de R$ 2 mil, dois de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.

Fora o sorteio mensal, a NFA promove também os sorteios diários e anuais. Nos diários, são sorteados todos os dias cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil.

Concorrem de forma automática aqueles que colocam CPF na nota nas compras feitas diariamente. Já os anuais são feitos na virada de cada ano, sendo sorteados todos os bilhetes gerados no ano anterior. São seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas.



Como participar

Para concorrer às premiações, basta acessar o site da campanha https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/ e realizar o cadastro. Depois disso, basta colocar CPF em todas as compras.

Dessa forma, além de ajudar o Estado a combater a sonegação de impostos, também é possível concorrer a prêmios diários, mensais e especiais (anuais).

A coordenação da campanha reitera a importância de se manter os dados atualizados, desde o número de celular até os dados bancários.

As informações corretas permitem que o crédito referente ao valor dos prêmios seja efetivado sem dificuldades.

