Manaus recebe desfile naval em comemoração ao Dia do Marinheiro

O desfile acontece na praia da Ponta Negra | Foto: Divulgação Marinha

Manaus (AM)- Entre os dias 12 e 13, em homenagem ao Dia do Marinheiro, o Comando do 9° Distrito Naval (Com9oDN) realizará uma diversificada programação, em Manaus (AM), com desfile naval, Travessia Aquática Almirante Tamandaré, campanha de doação de sangue e apresentação da Banda de Música.

No dia 12, às 11h, os navios subordinados ao Comando da Flotilha do Amazonas e ao Centro de Hidrografia e Navegação do Noroeste realizarão a Parada Naval pelo Rio Negro, percorrendo a Praia da Ponta Negra.

O desfile contará também com sobrevoo de um helicóptero do Esquadrão de Emprego Geral do Noroeste.

No mesmo dia, a Banda de Música dos Fuzileiros Navais apresentará um repertório variado composto por canções militares, internacionais e MPB na Praça de Eventos do Shopping Ponta Negra, às 19h.

No dia 13 de dezembro, o Comando do 9° Distrito Naval, localizado na Rua Bernardo Ramos, s/no, Ilha de São Vicente, no Centro de Manaus (AM) realizará, às 9h, a Cerimônia Militar alusiva ao Dia do Marinheiro.

Na ocasião, militares das Forças Armadas e representantes da sociedade civil serão agraciados com a Medalha Mérito Tamandaré (MMT), que visa reconhecer personalidades que prestaram relevantes serviços na divulgação ou no fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil na Amazônia Ocidental.

Doação de sangue

Com o intuito de captar doadores a fim de aumentar o estoque do banco de sangue do Estado, reduzido por conta da pandemia, no dia 14 será realizada entre os militares uma Campanha de Doação de Sangue, na Policlínica Naval de Manaus. A ação contará com o apoio da unidade móvel da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM).

Sobre a comemoração

O Dia do Marinheiro surgiu em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Almirante Tamandaré, que nasceu em 13 de dezembro de 1807, na cidade de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul. O Almirante Tamandaré é considerado herói militar e patrono da Marinha do Brasil devido a sua bravura nos combates da Guerra do Paraguai e por todo o seu serviço prestado em defesa da Pátria. As qualidades do Almirante Tamandaré, comprovadas por suas ações bem-sucedidas, são exemplos, não somente para os bons marinheiros, mas para os brasileiros de todos os tempos; relembrá-las é um exercício de patriotismo e inspiração.

Leia mais:

Amazonas confirma uso da Força Nacional contra garimpo ilegal

Balsa carregada de mercadorias afunda no Porto Chibatão