Autoridades realizam visita técnica na Arena para show de Whindersson

Manaus (AM) - Autoridades da Saúde realizaram, nesta quinta-feira (9), uma visita técnica na Arena da Amazônia, em Manaus, para conferir se os protocolos sanitários, apresentados para o Comitê de Enfrentamento da Covid-19, estavam sendo seguidos para o evento Whindersson Nunes , programado para este sábado (11).

Participaram da visita técnicos da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) e representantes dos órgãos de Controle.

Durante a visita técnica, a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, aplicou o protocolo de checagem utilizado pela Vigilância Sanitária em eventos de shows musicais com presença de público.

" Foram apresentados e respondidos todos os itens necessários para a realização do evento, amenizando o risco. " Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP

A diretora do departamento da Vigilância Epidemiológica/Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus), Marinélia Ferreira, explica que este é o momento de checar as questões operacionais.

" Todos os órgãos de saúde e também os controladores têm o mesmo objetivo: garantir o cumprimento das medidas de prevenção de combate à Covid-19 e as demais doenças de transmissão respiratórias. " Marinélia Ferreira, diretora do departamento da Vigilância Epidemiológica/Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus

De acordo com a gerente de marketing da produtora MB Eventos, Loren Lunière, a visita é importante para que seja conferido, na prática, o projeto apresentado e autorizado pelo Comitê de Enfrentamento da Covid-19.

" Passamos por crivo rigoroso dos órgãos estaduais e municipais. O nosso compromisso é que as medidas sejam respeitadas e acompanhadas de perto pelos órgãos competentes durante o evento. " Loren Lunière, gerente de marketing da produtora MB Eventos

Acesso ao evento

Será necessário a apresentação do cartão de vacina com a situação vacinal completa, distanciamento social, disponibilidade de álcool gel e o uso da máscara no ambiente.

Prevenção



O uso da máscara de proteção facial, manter a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel e a adesão à imunização realizada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que continua presente no Estado.

