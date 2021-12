Motociclistas de Manaus fazem dia de doação de sangue neste sábado

O objetivo do ato é aumentar o estoque de sangue durante o período natalino | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com um gesto de amor ao próximo, a doação de sangue já salvou milhares de vidas pelo mundo inteiro. Pensando nisso, motociclistas e motoclubes de Manaus vão fazer uma ação neste sábado (11), para garantir o abastecimento dos estoques de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

O objetivo do ato é aumentar o estoque de sangue durante o período natalino, quando a tendência das doações é de queda, por conta das festas de fim de ano, contrapondo o aumento da demanda.

No dia 18 de novembro, os representantes de grupos como o “AMM” (Adventist Motorcycle Ministry), “Solos Christus” e “Águias de Cristo”, compareceram na sede do Hemoam , na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da cidade, para anunciar a ação que acontece neste sábado (11).

Os participantes garantem que a categoria vai comparecer em massa para colaborar com a doação de sangue e convidam os motogrupo e ministérios de motociclistas de Manaus para ajudar na ação.

Os integrantes convidam não só a classe de motociclistas, como também de taxistas, motoristas de aplicativo ou outras categorias que se interessarem pelo ato.

" O objetivo é fazer um grande movimento nos dia 11 para contribuir com a ação e se você tem uma moto, depende dela para trabalhar ou utiliza moto venha participar conosco. Um dos pilares que rege os motociclistas é a irmandade, a honra, respeito e igualdade. Uma das maiores demandas de sangue é dos irmãos motociclitas que ganham seu pão usando o veículo e, se sofrem algum acidente, recorrem ao Hemoam. " Aurilex Moreira, Integrante do AMM

Dia do motociclista doador

O grupo de motociclistas do “AMM” (Adventist Motorcycle Ministry) é envolvido em diversas atividades de solidariedade no Amazonas. Nesta ação, um dos objetivos é preparar o campo, ainda, para a futura existência de um dia dedicado ao doador motociclista.

“A gente quer instituir um dia específico no ano, para quem sabe ser um dia municipal, estadual ou quem sabe nacional. Se nós demandamos, temos que colocar em prática aquilo que pregamos, que é a irmandade. Queremos pregar que todos nós somos iguais”, disse Aurilex Moreira, integrante do AMM.

Como doar

Para doar é preciso estar saudável, bem alimentado e descansado, ter mais de 50kg de peso, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial e original com foto. Doadores menores de 18 anos precisam comparecer acompanhados dos pais ou responsável legal.

