Sejusc entrega kits de higiene para mulheres venezuelanas em Manaus

Manaus (AM) - Migrantes venezuelanas do Posto de Recepção e Apoio (PRA) receberam doação de Kits de Higiene nesta sexta-feira (10) da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em parceria com o fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). A ação ocorreu na Avenida Mario Ypiranga S/N, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.



Ao todo, foram oferecidos 73 kits contendo absorventes, sabonetes, desodorantes, shampoos, entre outros itens. O principal objetivo é proporcionar direitos básicos para essas mulheres.

De acordo com a chefe do Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos da Sejusc, Gabriella Campezatto, essa ação ocorrerá em outros postos de atendimento.





" Esses kits são exclusivos para mulheres para promover acessibilidade à higiene básica. Além dessa ação, planejamos fazer em outros lugares que atendem os migrantes " disse ela.,





Débora Rodrigues, chefe de escritório do UNFPA, declarou que a entrega dos kits irá ajudar essas mulheres na higienização e, consequentemente, prevenir doenças, como a Covid-19.





" Através dessa ação, foram distribuídos kits de dignidade a mulheres e meninas venezuelanas. Esses kits contêm itens básicos de saúde contribuindo para o atendimento das necessidades básicas dessas mulheres e para a prevenção contra a covid-19 " explicou ela.,





Ações

As doações serão feitas em outros lugares, como o abrigo localizado no Coroado e na Casa do Migrante Jacamim, que atuam no atendimento de migrantes.

*Com informações da assessoria

