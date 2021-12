| Foto: Lucas Silva e Diego Peres/Secom

Humaitá (AM) - As obras do Anel Viário de Humaitá já estão 73% concluídas. O governador Wilson Lima, juntamente com o prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, vistoriou o andamento da construção nesta sexta-feira (10). A obra já está na reta final e tem como objetivo dar maior agilidade ao escoamento da produção local, interligando o município de Porto Velho (RO), por meio da BR-319, ao porto graneleiro.

" Essa é uma obra fundamental porque ela vai garantir que esses caminhões que transportam, sobretudo soja e gado, não passem mais por dentro da cidade. Eles vão pegar esse anel viário, vindo aqui pela BR-230, pela BR-319 até o Porto. Paralelo a isso, nós estamos repassando recurso à Prefeitura para pavimentar a cidade. Então a gente vai garantir uma durabilidade maior do pavimento dentro do município porque a gente vai também ter uma obra de qualidade " afirmou o governador.,





São 11,58 quilômetros de estrada que recebem serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e construção de ponte.

A obra, também chamada de "Cinturão da Soja", está sendo executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e possui um investimento de R$ 54.612.441,87.

O objetivo da construção do Anel Viário, financiado com recursos exclusivos do Estado, é dar maior agilidade ao escoamento da produção local, que após embarque no porto, segue de balsa até o município de Itacoatiara.

Famílias indenizadas

No mês de novembro deste ano, o Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), pagou mais 12 famílias que residiam em terrenos desapropriados para a construção do Anel Viário de Humaitá.

Este foi o terceiro pagamento referente à obra, totalizando, até agora, 52 famílias indenizadas. Os recursos estaduais são provenientes da Seinfra, que já disponibilizou R$ 4.384.259,72 para pagamento de indenização dos imóveis.

