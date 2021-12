Motociclistas realizam ação para aumentar estoque de sangue do Hemoam

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Motociclistas de diversas denominações evangélicas compareceram, durante a manhã deste sábado (11), na sede do Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), na av. Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, com objetivo de aumentar os estoques sanguíneos do órgão.

Águias de Cristo, AMM, Solos Christus, dentre outros ministérios parceiros esperam, por meio da ação, sensibilizar outras categorias a fazer o mesmo. De acordo com Aurilex Moreira, do Ministério de Moticiclistas Adventistas (AMM), o movimento não para por aí.

"Porque a meta é mobilizar, é criar esse consciência de que devemos ajudar as pessoas, sem ganhar nada em troca. Principalmente neste período, onde devemos redobrar o amor cristão entre nossos irmãos", disse.



Outro objetivo, ainda de acordo com Aurilex é de que o motociclistas ajudem seus parceiros de veículo, que são uma das principais vítimas de acidentes de trânsito e recorrem sempre ao Hemoam.



"Até queríamos criar um dia dedicado aos motociclistas. Nós somos recorrentes nas doações do órgão. Nada como colaborar e estimular doações ", ressaltou.



Mais ações



Ainda este mês, os ministérios devem promover outras ações ligadas à doação de sangue. Programações que envolvam o social também estão na pauta.



"Dezembro é um mês que as pessoas estão mais sensíveis. Precisamos bater nessa tecla. Somos gratos a todos os ministérios que estão conosco, hoje, todos", finalizou.

