Em dois dias, 150 casais participam de Casamento Coletivo

Manaus - Em dois dias, 150 casais participaram do Casamento Coletivo, por meio do Projeto Aliança Matrimonial, em uma cerimônia que ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento ocorreu por conta de uma emenda parlamentar do deputado estadual João Luiz (Republicanos), que teve convênio com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc).

"Quando nós pensamos em destinar esse recurso de emenda parlamentar para o casamento coletivo o objetivo principal foi levar cidadania, na instituição que é sagrada, ou seja, na família, o olhar no documento, cartório, da benção, e regularizar os casais diante dos olhos dos homens e de Deus. Solicitamos ao governador Wilson Lima, por meio, de emenda parlamentar, onde ele prontamente nos atendeu, onde a Sejusc também teve um importante papel no trâmite burocrático, quero agradecer a secretária Mirtes Sales pelo apoio e ao Instituto Criarte do Amazonas (Icam) pela condução dos documentos e do evento", destacou o deputado João Luiz.

O secretário executivo de Direitos da Criança e Adolescente, da Sejusc, Emerson Lima afirmou que a solenidade é importante, pois o Estado promove parceria com a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), através da propositura do deputado João Luiz. Segundo ele, com isso é promovido a união de pessoas.

"É dever do Estado zelar pela família, essa instituição que infelizmente ultimamente está tão desacreditada, mas observamos aqui casais, que ainda têm essa esperança viva, essa chama de constituir uma família e o Estado está facilitando essa promoção, além de desburocratizar os trâmites de cartório e documentos ", disse o secretário.

De acordo com a capitã Clésia Franciane, da Ronda Maria da Penha da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que fez uma palestra para os casais, através desse casamento coletivo inicia-se a família e formaliza-se a união das pessoas.

"Eventos como esse vem reforçar a primeira referência para indivíduo como ser humano, enquanto cidadão, que é a família, e formalizando essa união, eles passam a ter uma referência maior, uma estabilidade e isso acaba influenciando nossa segurança jurídica, e no bem estar de todos", frisou a capitã da PM.

Casais

Na sexta-feira (10), Silvanira e Alcides Marcelo, além da filha dela, Ellen Bruna e Judson, se casaram no mesmo dia. Eles explicaram que o casamento coletivo tem um significado especial na vida da família. "Foi um evento bem organizado. Ajudou muito. Foi uma oportunidade que achamos para fazer a união, ainda mais ao lado da minha filha, se fosse uma cerimônia normal não conseguiríamos e hoje é aniversário da Ellen, então, foi um dia mais que perfeito", disse Silvanira.

Para o casal Alessandra Said e Wesley Araújo, que se casaram no sábado (11), a cerimônia também foi uma oportunidade de união familiar. Os dois já estão juntos há seis anos. "Hoje é um dia especial onde eu tenho oportunidade de fazer aliança matrimonial com o meu esposo. Foi uma oportunidade única", destacou o casal.

O evento

O casamento coletivo é uma iniciativa do Instituto Criarte, que recebeu através de fomento com a Sejusc oriundo de uma emenda parlamentar do deputado João Luiz. A solenidade foi dividida em dois dias, no Centro de Convenções Vasco Vasques, onde 75 casais se casaram na sexta-feira (10) e mais 75 no sábado (11). O objetivo do projeto foi promover às famílias apoio para regularizar a situação conjugal, uma vez que são pessoas em situação de vulnerabilidade, e que não teriam como subsidiar os custos de cartório ou cerimônia de casamento.

A cerimônia também contou com a presença do vereador Márcio Tavares (Republicanos), advogada Grace Benayon, tenente da Polícia Militar (PMAM), Viviane Farias, pastor Glauber Moré, a juíza de Paz, Débora Aquino e dentre outras autoridades.

