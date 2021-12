Expoagro tem mais de 1,3 mil produtos de unidades de conservação

O evento iniciou na quinta-feira (9) e segue até domingo (12) | Foto: Divulgação/Sema

Manaus (AM) - As Unidades de Conservação (UC) ganharam um espaço exclusivo na 43ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro). No estande da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) estão disponíveis mais de 1,3 mil produtos de bioeconomia, originários de oito UCs estaduais.

O evento iniciou na quinta-feira (9) e segue até domingo (12), das 9h às 22h, no Kartódromo da Vila Olímpica, zona centro-oeste de Manaus.

O titular da Sema, Eduardo Taveira, destaca que neste ano o governador Wilson Lima deu prioridade às atividades do setor primário, a fim de beneficiar agricultores e produtores rurais que foram impactados financeiramente pela pandemia da Covid-19.

" A gente está trazendo aqui para a Expoagro todas as atividades produtivas sustentáveis das Unidades de Conservação. " Eduardo Taveira, titular da Sema

Produtos

O chefe do Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação (Demuc) da Sema, Gleidson Aranda, explica a origem dos produtos.

" O estande da Sema está com diversos produtos das nossas Unidades de Conservação. Ao todo, a gente está com oito sendo representadas aqui. A aquisição desses produtos auxilia diretamente na geração de renda dessas populações, que trabalham diretamente com a manutenção da floresta em pé, extraindo os recursos naturais e mantendo a floresta conservada para a geração futura. " Gleidson Aranda, chefe do Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação

Brenda Monique, 20, moradora da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista veio para a Expoagro representar os comunitários das UC.

" A gente trouxe um pouquinho de cada Unidade de Conservação para que as pessoas de Manaus possam visitar o estande e adquirir os produtos na Expoagro. " Brenda Monique, moradora da Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Educação ambiental

O estande da Sema também está realizando atividades de educação ambiental, por meio da distribuição de folhetos e cartilhas dos programas de gestão da Secretaria, como o Agente Ambiental Voluntário (AVV) e o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH/AM).

