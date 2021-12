Mulher dorme ao volante e causa acidente de trânsito em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um grave acidente de trânsito foi registrado nas primeiras horas desta segunda-feira (12), na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, na zona Norte. Após sair de uma festa e dormir ao volante, uma motorista colidiu contra uma mureta de proteção nas proximidades do Terminal de Integração 3 (T3). O passageiro que estava no veículo ficou gravemente ferido.

De acordo com testemunhas, a mulher estava embriagada, dormiu ao volante e perdeu o controle do veículo - modelo Argo, na cor vermelha - e colidiu contra a mureta. A frente do carro ficou totalmente destruída.

Veja o vídeo do momento:

| Autor:

Para os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher confirmou que havia saído de uma festa e acabou caindo no sono. A condutora não se feriu, mas o passageiro ficou gravemente ferido e foi levado a uma unidade de saúde da capital amazonense.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para realizar o controle de tráfego da área.

Leia mais:

Vídeo: Em acidente, homem voa, dá quatro piruetas e cai em asfalto

Carro capota e atinge pai e filho de seis anos em Manaus