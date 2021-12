Rio Negro sobe 31 cm em três dias e chega a 22 metros em Manaus

O Rio Negro está em 22,08, 3,15 cm a mais do que em 2020 | Foto: Bianca Fatim

Manaus (AM) - Nos últimos três dias, o nível do Rio Negro em Manaus subiu 31 centímetros, de acordo com dados do Serviço de Monitoramento Geológico do Brasil (CPRM).

No último final de semana, o Rio cresceu 20 centímetros, subindo 10 em cada dia. Já nesta segunda-feira (13), teve a maior alta desde que começou a subir: 11 centímetros. Apesar da subida, ainda é cedo para afirmar que a cheia de 2022 poderá superar o nível histórico de 2021.

O volume do Rio Negro começou a subir no último dia 6 de novembro, quando cresceu um centímetro. Ao longo do mês os centímetros subiram cada vez mais e no dia 22 de novembro apresentou a primeira maior alta, quando subiu 10 centímetros.

Em dezembro do ano passado, na mesma data, a cota do Rio Negro estava em 18,93 metros. Já no mesmo período deste ano, a média está em 22,08, 3,15 cm a mais do que em 2020.

Cheia de 2021

Em 2021, Manaus registrou a maior cheia da história, desde 1902, quando começou o monitoramento da subida do rio. O nível do rio alcançou 30,02 metros em junho.

Vários pontos da capital amazonense ficaram alagados, prejudicando casas e o comércio. O poder público teve que colocar passarelas em alguns locais para ser feita a mobilidade da população.

A água do Rio Negro também invadiu a tradicional feira da Manaus Moderna, que teve que ser transferida para uma balsa, criando a maior feira flutuante do país.

O nível da água só começou a diminuir nos últimos dias do mês de junho e a vazante se consolidou no dia 5 de julho.

