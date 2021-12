FVS pede esclarecimento sobre luta entre prefeito e vereador do AM

A luta ganhou repercussão nacional. | Foto: Divulgação

Borba (AM) - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou que vai pedir esclarecimentos sobre a realização de um evento de MMA que aconteceu na noite de sábado (11), no município de Borba, no interior do estado.

Um dos participantes da luta foi o prefeito do município, Simão Peixoto, que citou em redes sociais ter sido desafiado pelo ex-vereador Erineu Alves da Silva.

A briga política entre eles foi parar no ringue e ganhou repercussão nacional.

Por meio de nota, a FVS-AM informou que monitora os eventos com público realizados no estado e que vai pedir da prefeitura de Borba explicações sobre as imagens divulgadas do evento.

A luta foi transmitida em uma rede social do prefeito da cidade.



Ainda segundo o órgão, eventos municipais são de responsabilidade das prefeituras e eventos com público estão autorizados, por meio de Decreto Estadual, com orientações para que sejam cumpridos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Luta

Os políticos já protagonizaram diversos conflitos, após Mirico ter feito críticas à gestão do prefeito da cidade.

No entanto, a diferença entre eles parece ter sido resolvida em uma luta sem técnica, que ocorreu em uma quadra de esportes.

Logo no início do embate de três rounds, Mirico deixou o prefeito atordoado com uma sequência de chutes, que o levou uma vez para o tatame.

Apesar da ofensiva, Peixoto se levantou e continuou. No fim, foi apontado como o vencedor do embate.

Veja como foi a luta:

