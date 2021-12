Governador do AM anuncia R$ 23,4 milhões para obras em Borba

Ainda no município, Wilson Lima visitou as obras do Centro de Convivência do Idoso, que recebe investimentos de R$ 1,5 milhão. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (13/12), investimentos de R$ 23,4 milhões para recuperação da Estrada do Mapiá, um dos principais ramais de Borba (a 150 quilômetros de Manaus). Ele esteve no município na manhã de hoje para dar início à entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente a 2.645 famílias em situação de vulnerabilidade social.

" É a mão do Estado que está chegando às pessoas que mais precisam. Nesse momento nada é mais importante do que colocar comida no prato daquelas pessoas que precisam, e principalmente nesse período em que se aproxima o Natal, se aproxima o Ano Novo, em que as famílias estarão reunidas, momento de agradecer, momento de projetar o ano de 2022. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Em todo o Amazonas, a meta do Governo do Estado é entregar o benefício a 300 mil pessoas. Desse total, 263 mil já receberam os cartões, totalizando 78% da meta. No interior, pelo menos 98 mil famílias já contam com R$ 150 mensais para a compra de alimentos e suplementos em geral.

Com o auxílio, o comércio de Borba terá uma injeção mensal de R$ 396 mil, movimentando a economia e garantindo renda no município da calha do Madeira. Ao receber os cartões, as famílias já contam com a parcela de novembro. No dia 15 estará disponível a parcela de dezembro.

A agricultora Dalcineide Amorim, de 56 anos, viajou durante 17 horas da comunidade Foz do Canumã até a sede do município para receber o cartão do Auxílio Estadual. Ela falou da importância de uma renda extra para a família.

" No caso da gente que não tem outro ganho, ele é muito valorizado para gente. Dá para gente comprar o alimento, o açúcar, o café, principalmente o alimento de uma criança, né? A gente muito precisa e agradece o governador, aquelas pessoas que fizeram o esforço pra trazer o auxílio até nós. " Dalcineide Amorim, agricultora

Durante a solenidade de entrega dos cartões, o governador Wilson Lima anunciou a pavimentação da Estrada do Mapiá, um dos principais ramais da cidade, que liga a sede de Borba à comunidade do rio Mapiá.

O projeto da obra já está em licitação. Com um investimento de R$ 23,4 milhões, a pavimentação inclui serviços de drenagem e sinalização em 23 quilômetros.

" Estou conversando com o prefeito para a gente também levar benefícios lá para comunidade do Mapiá, para comunidade do Axinim e também do Canumã. Então a gente está trabalhando para que possa avançar nessa questão da infraestrutura. Isso significa respeito e dignidade para essas pessoas aqui dessa região do Madeira que tanto precisam. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Ainda no município, Wilson Lima visitou as obras do Centro de Convivência do Idoso, que recebe investimentos de R$ 1,5 milhão e é executada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana. Ao todo, 83% do projeto já foi concluído. A obra inclui dois prédios, além de um ginásio coberto e uma academia externa.

Há, ainda, salas de administração, secretaria, lanchonete, vestiários, dois camarins, um palco, auditório e mais seis salas para atividades diversas. A previsão de entrega do Centro de Convivência é para o próximo semestre.

