Amigos do Papai Noel levam alegria à crianças do Amazonas

O grupo manterá os cuidados de prevenção à Covid-19. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Desde o dia 8 de dezembro voluntários dos "Amigos do Papai Noel" estão a todo vapor embalando os brinquedos arrecadados, em um evento conhecido como Fábrica de Sonhos, para entregá-los a crianças carentes do Amazonas.

Este ano, será a 23ª edição dessa campanha, que pretende levar o sorriso para mais de 4 mil crianças neste Natal.



" Nossos brinquedos são simples, mas fazemos questão de embalar como presentes, junto com todo o nosso amor. " Denise Kassama, economista, fundadora e uma das coordenadoras da ação

Para os organizadores, o desafio a cada ano é buscar comunidades onde as crianças nunca ganharam um presente ou tiveram uma Festa de Natal.



Por isso, ao longo dos anos, a campanha mudou sua metodologia, onde o brinquedo, anteriormente sem tanta prioridade, tornou-se uma parte da festa.



Mesmo com a pandemia, este ano, o grupo conseguiu realizar um evento que arrecadou a maior parte dos recursos necessários, que foram complementados com doações de amigos e voluntários.

Assim, os voluntários chegam nas comunidades munidos de brincadeiras, pintura de rostos, entretenimento, e, Papai Noel.

" Já houve comunidades onde as crianças estavam mais preocupadas em abraçar o Papai Noel do que em ganhar brinquedos. " Denise Kassama, economista, fundadora e uma das coordenadoras da ação

Denise ressalta que o grupo manterá os cuidados de prevenção à Covid-19, com todos os voluntários vacinados e com máscaras e álcool em gel em mãos.

Diferentemente das campanhas tradicionais, os Amigos do Papai Noel preocupam-se mais em fornecer um momento de festa na vida das crianças, cuja realidade é bem dura.

" Carinho e alegria também são elementos indispensáveis. " Denise Kassama, economista, fundadora e uma das coordenadoras da ação





A coordenadora ressalta que, nos últimos anos, com a crise econômica e com as consequências desta pandemia, as doações vêm reduzindo (chegaram a entregar mais de 20 mil brinquedos em um único ano), todavia, não é motivo de tristeza.

" Precisamos fazer o melhor com o recurso que tivermos, levando brinquedos e esperança, essa última, tão necessária no momento atual em que vivemos. " Denise Kassama, economista, fundadora e uma das coordenadoras da ação

E os Amigos do Papai Noel ensinam: não há nada melhor do que fazer uma criança sorrir!

ROTAS DA ALEGRIA:

18/12 – Barco – Paraná da Terra Nova

19/12 – Comunidades rurais em Iranduba

24/12 – Comunidade rural em Rio Preto da Eva

25/12 – Comunidades em Manaus

