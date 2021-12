Ônibus desliza na chuva e bate em casa em Manaus; veja vídeo

A perícia deve apontar as causas do acidente | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um motorista de um ônibus da linha 053, da em presa Eucatur, que não foi identificado, perdeu o controle do coletivo e colidiu contra uma casa de alvenaria, localizada na rua 27, da comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O fato assustou moradores da área.

Testemunhas relataram que o ônibus deslizou na pista durante uma chuva que caia na localidade. Com as condições do coletivo ruins, o motorista perdeu a direção e bateu contra a coluna de concreto da casa.

Um dos passageiros do coletivo acabou sendo socorrido com um ferimento no ombro. Ainda não há informações do estado de saúde dele.

A perícia deve apontar as causas do acidente e o ônibus foi removido do local pelo guincho da empresa.

Veja vídeo:

