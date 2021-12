Aulas para habilitação do projeto "CNH Social" já começaram; confira

Aqueles que já foram aprovados em legislação, deram início às aulas práticas nesta segunda-feira | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - As aulas práticas para os alunos da primeira habilitação da categoria A e B, contemplados pelo projeto “CNH Social”, iniciam nesta segunda-feira (13). As aulas acontecerão no Complexo de treinamento de Direção Veicular (CTDV), localizado no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte.

Essa primeira turma iniciou as aulas teóricas na sexta-feira (02), com 33 alunos. Eles participaram de um “intensivão” com carga horária de cinco horas por dia e, no sábado (11), iniciaram a prova de legislação. Aqueles que já foram aprovados deram início às aulas práticas nesta segunda-feira.

A aluna Natália Melo, de 36 anos, uma das contempladas no projeto para primeira habilitação na categoria B, está muito feliz em iniciar as aulas práticas, após ter sido aprovada no exame teórico.

“Agradeço a Deus e ao Governo do Estado pela oportunidade. Estou bem ansiosa desde o início. A habilitação gera uma grande oportunidade de emprego, e se eu conseguir, vai me ajudar bastante”, disse a aluna.

A previsão para a entrega das primeiras habilitações do “CNH Social” é a última semana do mês de dezembro.

“Estamos realizando um trabalho contínuo. Temos a orientação do nosso diretor-presidente, Rodrigo de Sá, para que esse atendimento seja ofertado o melhor possível, para atender essas pessoas de baixa renda, que precisam sobreviver através de um trabalho, e a habilitação é uma fonte de renda”, frisou Gleice Barros, gerente de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Inscrições do ‘CNH Social’ vão até o dia 31 de dezembro

| Foto: Divulgação

O projeto “CNH Social” faz parte do Programa Detran Cidadão, criado pelo o Governo do Amazonas, e suas inscrições continuam até o dia 31 de dezembro.

Para se inscrever é necessário ter acima de 18 anos, possuir Cadastro Único (CadÚnico) e ter uma renda familiar de até dois salários mínimos.

Serão beneficiadas 20 mil pessoas por ano para tirar a primeira habilitação da categoria A ou B, fazer adição ou mudar de categoria. Os contemplados precisam apresentar seus documentos, como comprovante de renda junto, título de eleitor para comprovar a residência em Manaus, além de outros documentos.

Em seguida, os selecionados passam por um exame médico. Se aptos, seguem para as aulas de legislação e, se aprovados, vão para a parte prática, que é a última etapa do processo de habilitação.

A próxima lista dos beneficiados está prevista para janeiro do ano que vem.

