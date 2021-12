Após revitalização, mercado de Nova Olinda do Norte é inaugurado

A entrega do espaço se soma a outros investimentos feitos no município | Foto: Secom

Nova Olinda do Norte (AM) - O governador Wilson Lima inaugurou, na segunda-feira (13), o Mercado Municipal Euclides Elias de Assunção, em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). O local não passava por reforma há 30 anos e foi recuperado pelo Governo do Estado. Durante visita ao município, o governador também repassou fomento de R$ 150 mil para a Associação Pestalozzi e outros R$ 150 mil para a agricultura familiar.

“Em Nova Olinda do Norte nós estamos inaugurando o mercado municipal, que é um espaço muito importante para os feirantes que trabalham com a agricultura e, também, para os moradores”, destacou o governador.

A reforma foi executada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). O investimento foi de R$ 679.956,52 para revitalização de 30 boxes, novos pisos, esquadrias, nova cobertura, pintura, instalações elétricas e hidrossanitárias.

A entrega do espaço se soma a outros investimentos feitos no município, como a recuperação do sistema viário, com recursos na ordem de R$ 4.326.586,41; e a construção do estacionamento e muro do Centro Cultural de Nova Olinda do Norte. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 1.280.614,79, e as obras estão 73% concluídas.

Além de secretários de Estado, estiveram presentes os deputados estaduais Cabo Maciel e Joana Darc.

Social

O governador Wilson Lima entregou um cheque-pagamento de R$ 150 mil para a Associação Pestalozzi, entidade que trabalha com crianças e idosos com deficiência em Nova Olinda do Norte. O recurso é destinado para obras na Escola Pestalozziana, por meio do edital 001/2021, do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Com a obra, a associação vai melhorar a qualidade do atendimento ao público alvo, além de adequar o local para receber mais pessoas, inclusive uma nova turma de ensino infantil. A Escola atende 154 pessoas, da criança a idosos com deficiência, atuando no desenvolvimento de suas potencialidades.

“Esse fomento vem custear o projeto, construindo e qualificando em conhecimento. Vai ser uma reforma, uma adequação, da Escola Jaime de Lemos, ampliando o espaço, elevando o nível do atendimento e melhorando a qualidade de vida tanto dos nossos profissionais como dos usuários”, disse Cristiane Oliveira, presidente da Pestalozzi.

Agricultura familiar

Durante cerimônia no Ceti Rosária Marinho, o governador Wilson Lima, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), entregou recursos na ordem de R$ 125 mil em crédito rural para agricultores familiares de Nova Olinda do Norte.

Entre os equipamentos entregues estão motopoda, casa de farinha completa, forno, roçadeiras, motor bomba e grupos geradores.

Somente neste ano, o Governo do Amazonas já investiu, no município, R$ 998.262,17 em financiamentos para fortalecer o setor primário, sendo R$ 507.589,94 para agricultura familiar, R$ 350.672,23 para pesca artesanal e R$ 140 mil na atividade de feirante.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Em S.G. da Cachoeira, Wilson Lima entrega alojamento para indígenas

Inscrições para concurso da SSP-AM iniciam nesta segunda-feira (13)