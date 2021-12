Volume de serviços cai 2,2%, em outubro, no Amazonas

Os dados nacionais mostram que o setor de serviços recuou 1,2% na passagem de setembro para outubro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A queda no volume de serviços, em outubro, acontece após recuperação do setor, em setembro. Ou seja, o volume de serviços no Amazonas vem oscilando nos últimos meses.

Apesar disso, em outubro de 2021, na comparação com o mesmo mês de 2020, o volume de serviços cresceu 7,0%; no acumulado do ano (período de janeiro a outubro), os serviços registraram 13,4% de avanço, e registraram 12,1% de alta, no índice acumulado dos últimos 12 meses, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (14), pelo IBGE.

Os dados nacionais mostram que o setor de serviços recuou 1,2% na passagem de setembro para outubro, segunda taxa negativa consecutiva, acumulando uma retração de 1,9%.

A média móvel dos últimos três meses no Amazonas, período entre agosto e outubro, tanto no volume de serviços quanto na receita nominal, está negativa, com índice de -1,2%.

Regionalmente, a maior parte (23) das 27 unidades da federação teve retração no volume de serviços em outubro de 2021, na comparação com o mês imediatamente anterior.

Entre os locais com taxas negativas, o impacto mais importante veio do Rio de Janeiro (-3,2%), seguido por São Paulo (-0,5%), Rio Grande do Sul (-4,0%), Paraná (-2,1%) e Mato Grosso (-6,0%). Em contrapartida, o Ceará (1,4%) registrou a principal expansão em termos regionais.

Receita de serviços do AM tem a segunda maior queda entre Estados e DF

Em outubro de 2021, a receita nominal de serviços diminuiu (-3,0%), frente a setembro. Em contrapartida, na comparação com o mesmo período do ano anterior, a receita do setor de serviços no Amazonas aumentou 13,7%.

No acumulado do ano (janeiro a outubro), o setor aumentou 17,4% em relação ao mesmo período do ano anterior; e no acumulado dos últimos doze meses, o indicador cresceu 15,2%.



A queda de 3,0% na receita nominal de serviços do Amazonas em outubro foi a segunda maior, entre os Estados e Distrito Federal.

Os piores desempenhos foram os do Mato Grosso, (-4,7%), Amazonas (-3,0%) e Rio Grande do Norte (-3,0%). E os melhores desempenhos, os do Alagoas (4,2%), Ceará (3,7%), e Paraíba (2,3%).

Já na variação acumulada no ano (janeiro a outubro), o avanço da receita nominal de serviços do Amazonas (17,4%) foi o oitavo maior entre os Estados e Distrito Federal.

Os maiores avanços foram os de Roraima (23,9%), Acre (21,4%), e Tocantins (20,1%).

