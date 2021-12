Famílias de Boca do Acre começam a receber auxílio estadual permanente

O impacto na economia local será de R$ 390 mil mensais e de R$ 4,6 milhões anuais. | Foto: Herick Pereira/Secom

Manaus (AM) - As famílias em situação de pobreza e extrema pobreza de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus) começaram a receber o Auxílio Estadual permanente nesta terça-feira (13/12). O governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhou o início das entregas no município, onde 2.602 famílias serão beneficiadas. O impacto na economia local será de R$ 390 mil mensais e de R$ 4,6 milhões anuais.

" Eu faço questão de vir fazer a entrega desses cartões por causa da urgência que nós temos, principalmente nesse momento em que se aproxima o Natal, o Ano Novo, em que as famílias estão reunidas, em que os amigos se reúnem para poder fazer uma reflexão sobre o ano que vivemos, que foi um ano bem difícil. " Wilson Lima, governador do Amazonas

O governador anunciou que as famílias que recebem o cartão hoje já têm creditadas duas parcelas do Auxílio.

" O valor referente ao mês de dezembro já está carregado nos cartões. Quem está recebendo hoje, aqui em Boca do Acre, já pode usar R$ 300; R$ 150 referentes ao mês de novembro e R$ 150 referentes a dezembro. " Wilson Lima, governador do Amazonas

O recurso pode ser utilizado para a compra de remédios, alimentação, gás de cozinha e outros insumos necessários às famílias.

As entregas em Boca do Acre estão concentradas na Escola Estadual Antônio José Bernardo Vasconcelos, das 8h às 16h, e seguem até o dia 18 de dezembro.

" Vai ajudar em muita coisa, para eu comprar um remédio, um alimento. Eu não tenho outra coisa para sobreviver. Para mim, vai servir muito. Agradeço muito ao governador, graças a Deus é uma força para nós. " Enildo Rodrigues, autônomo

Enildo Rodrigues, 69, tem oito filhos e dois netos.

A ajuda também é bem-vinda para a dona de casa Alexandra Braga, 28, que mora na comunidade Aldeia Camicuã, zona rural de Boca do Acre, e tem lutado para sustentar os filhos.

" Sou dona de casa, tenho três filhos, vai ajudar muito nas nossas condições, porque a gente só recebe o Bolsa Família, aí vem esse Auxílio. Já é uma ajuda grande para a gente na parte da alimentação, das coisas de cozinha. " Alexandra Braga, dona de casa

Entregas

De Boca do Acre, o governador segue para Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus). O município é o maior da calha do Rio Purus em número de beneficiários, com 4.067 famílias contempladas.

Serão injetados, mensalmente, mais de R$ 610 mil na economia de Lábrea. Em um ano, esse valor chegará a R$ 7,3 milhões.

Em todo o estado, a meta do Governo é atender 300 mil famílias. Já foram entregues, até esta segunda-feira (13/12), 138.952 cartões do benefício na capital (87,8%); e 104.047 no interior (73,4%).



