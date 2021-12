Suframa, Sudam, Embrapa e estados se unem em defesa do sul do Amazonas

Projeto Zona de Desenvolvimento Abunã-Madeira abrange 32 municípios em três estados | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Lançado em Porto Velho (RO) na manhã de terça-feira (14), o projeto Zona de Desenvolvimento do Abunã-Madeira vai investir em geração de emprego e renda para a população da área que abrange 32 municípios dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia.

A garantia é do superintendente da Suframa, general Algacir Polsin, que abriu o evento de lançamento com a participação da Sudam, Embrapa e secretarias estaduais das três unidades federativas.

Polsin revelou que desde quando atuava no Comando Militar da Amazônia (CMA) via a necessidade de atender o sul do Amazonas com ações de proteção ambiental e desenvolvimento econômico, o que resultou nas parcerias que elaboraram o projeto anteriormente chamado de Amacro (Amazonas, Acre e Rondônia) e hoje renomeado para ZDS do Abunã–Madeira.

" No início o foco era o agronegócio, mas agora ampliamos para vários eixos temáticos e estamos juntos pelo desenvolvimento da Amazônia. " Algacir Polsin, superintendente da Suframa

O projeto



A ZDS Abunã-Madeira engloba municípios situados no noroeste de Rondônia, sul do Amazonas e leste do Acre.

O programa foi idealizado considerando os problemas da região e oferece alternativas para que cada município se desenvolva protegendo a floresta.

Uma das propostas do projeto é a regularização fundiária, além de outras políticas sobre o uso da terra e ordenamento territorial.

Além disso, as indicações também pretendem potencializar o agronegócio, piscicultura, infraestrutura, turismo e outras atividades econômicas, criando emprego e renda na região, sempre com métodos sustentáveis.

Todas as ações foram desenvolvidas pela Sudam, com parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e secretarias ambientais dos estados envolvidos.

Leia mais:

Feiras da ADS entram em recesso a partir do dia 19 de dezembro

Amazônidas avançam na construção do futuro