À procura de emprego? AM terá mais de 3 mil vagas para o Censo 2022

Há vagas em todos os municípios do Estado | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os interessados em participar do processo seletivo para atuar no Censo Demográfico 2022 devem ficar atentos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Amazonas, são 3.129 vagas no total, sendo 2.702 vagas para recenseador, 390 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS)/Agente Censitário Municipal (ACM), e ainda 37 vagas para Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI);

Há vagas em todos os municípios do Estado. No total, são três processos seletivos para o Censo, com vagas no Amazonas. Inscrições para Recenseador e para ACM/ACS vão de 15 a 29 de dezembro, pelo site da FGV, e para Agente Censitário de Administração e Informática, começaram ontem, dia 14 de dezembro, e irão até o dia 10 de janeiro, no site da IBFC;

Provas objetivas serão aplicadas presencialmente no dia 27 de março de 2022, para Recenseador, no turno da manhã, e para ACM/ACS, no turno da tarde; e no dia 20 de fevereiro, para ACAI, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19; Remuneração é de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS. Recenseador recebe por produtividade; Como o recenseador recebe por produção, o IBGE disponibilizou um simulador que calcula a remuneração, de acordo com a localidade e as horas trabalhadas;

Taxas

Taxa de inscrição para as funções de ACM e ACS é de R$ 60,50 e para a de recenseador, de R$ 57,50. As taxas poderão ser pagas por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), se o candidato não for isento.

- ACAI terá remuneração de R1.700. A taxa de inscrição é de R$44,00, e o nível de escolaridade exigido é o médio;

- Resultado final dos aprovados será divulgado no dia 6 de maio, para ACM, ACS e Recenseador; e 28 de março, para ACAI.

Resultados

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte a aplicação das provas, no site da FGV. O resultado final está previsto para 06/05/2022.

Os melhores colocados em cada município/área de trabalho ocuparão a vaga de Agente Censitário Municipal, que será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2022 naquele local. Os demais agentes censitários supervisionam as equipes de recenseadores.

Provas serão realizadas em todos os municípios do Amazonas

Para todas as funções dos processos seletivos, as provas serão realizadas em todos os lugares onde houver vagas, e para os cargos de Recenseador e ACM e ACS haverá provas em todos os 62 municípios do Amazonas.

As provas para ACM, ACS e recenseador serão aplicadas no dia 27 de março, e os resultados finais estão previstos para serem divulgados no dia 6 de maio de 2022.

Candidatos se inscreverão para áreas de trabalho específicas

O ideal é que os recenseadores aprovados no processo seletivo sejam moradores das próprias localidades onde irão trabalhar, para economia de custos com deslocamentos e maior produtividade nas visitas domiciliares.

Por isso, o candidato poderá escolher o município do Estado onde deseja concorrer à vaga e, em Manaus, poderá concorrer à vaga na área de trabalho (Manaus Norte, Manaus Leste e Centro) onde preferir trabalhar.

Censo 2022 vai visitar todos os municípios brasileiros

No ano que vem, cerca de 213 milhões de habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país. A pesquisa revelará entre outras informações, as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.

Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país.

Devolução da taxa do processo seletivo cancelado

A devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado do Censo 2021, cancelado em outubro, pode ser solicitada no Portal do IBGE. O valor será restituído em até 40 dias após a solicitação. A orientação vale também para ressarcimento aos inscritos na seleção do Censo 2020.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

IBGE abre concursos para 1,8 mil vagas temporárias; veja

Cresce trabalho informal no Amazonas, afirma dados do IBGE