Servidores da educação do AM vão receber até R$ 37 mil do Fundeb

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta quarta-feira (15), o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos profissionais que atuam na Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Fundeb). O abono é o maior da história em valor e, também, em alcance dos servidores.

Mais uma vez, o governador garantiu que seja mantido o benefício a todos os profissionais que atuam na rede estadual de ensino. Até 2019, o abono do fundo especial era pago somente a professores e pedagogos da rede estadual. Por meio de decreto governamental, o benefício se estende aos demais servidores técnicos e administrativos.

O abono será quitado em parcela única. Os valores irão variar conforme o total de horas trabalhadas pelo profissional. O regime de trabalho estabelece vínculos de 20, 40 e 60 horas semanais.

Valores: Quem trabalha 20 horas semanais vai receber R$12.600. Já quem trabalha 40 horas vai receber R$ 25.200. Para quem trabalha 60 horas o valor será de R$ 37. 800. O valor para merendeiras e auxiliares e administrativos será de R$12.600

O pagamento será efetuado ainda neste mês de dezembro para os servidores funcionalmente vinculados e lotados na Seduc e que estejam no exercício de suas atividades. Esse é o maior abono da história em valores e, também, em servidores contemplados.

Outros anos

Em 2016, quando foi pago o primeiro abono, o valor foi de R$ 517,39 a cada 20 horas. Em 2017, foi paga a quantia de R$ 7.874,98. Já em 2018, os professores e pedagogos receberam a quantia de R$ 3,6 mil a cada 20 horas de trabalho. Em 2019, foram pagos R$ 750 por carga horária.

No ano passado, o Governo do Estado garantiu o alcance a todos os servidores contemplando com R$ 4,2 mil a cada 20 horas. Sendo esse o segundo maior da história, com complemento do Tesouro Estadual para atender os administrativos.

Pagamentos consecutivos

Desde 2019, o Governo do Estado tem garantido o rateio das “sobras” do Fundeb, que é possível devido ao aumento da arrecadação da receita do estado e dos repasses do Governo Federal.

Veja a live com o anúncio do governador

Wilson Lima anuncia pagamento de abono do Fundeb para profissionais da rede pública estadual | Autor: Portal Em Tempo

