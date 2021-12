Detran-AM anuncia último leilão do ano de 2021 em Manaus

Para participar do certame, é obrigatório que o interessado esteja cadastrado no site da empresa realizadora do Leilão | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus (AM) - Começa no dia 21 de dezembro a visitação dos veículos que vão a leilão pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), no dia 27 deste mês.

Serão leiloados 21 carros e 221 motocicletas, no quarto e último certame realizado pelo órgão neste ano.

A visitação dos veículos deve ser agendada pelos telefones (92) 99530-0003 e (92) 99531-0008 ou pelo site ( www.wrleiloes.com.br ).

Os veículos estarão expostos até o dia 23 deste mês no pátio da empresa leiloeira, localizada no Km 03 da rodovia Manoel Urbano Antes, no Distrito de Cacau Pereira. A visitação ocorrerá das 8h às 16h.

" A expectativa é que para esse leilão nós tenhamos 100% de vendas, já que, pelo nosso site, as fotos já estão disponíveis com, inclusive com vários lances já ofertados. " Wesley Silva Ramos, leiloeiro oficial

Assim como nos demais leilões do Detran-AM, os lances iniciais para quem quiser arrematar um carro serão de R$ 200, para carros, e de R$ 100, para motocicletas.

Para participar do certame, é obrigatório que o interessado esteja cadastrado no site da empresa realizadora do Leilão, no www.wrleiloes.com.br .

Os veículos que vão a leilão nesta edição foram removidos em blitze por irregularidades e, seus proprietários, mesmo notificados para sanarem as pendências, não procuraram o Detran.

Agora, o valor arrecadado no arremate do veículo será utilizado para pagar as dívidas junto ao órgão e o saldo devolvido ao proprietário legal.



Essa devolução, quando há saldo a devolver, é notificada ao proprietário legal por meio de edital, que deve procurar o Detran.

