Mais de 247 mil famílias do AM já estão recebendo o auxílio de R$ 150

Manaus (AM) - A entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente já foram entregues para 247.635 famílias de 61 municípios, incluindo Manaus. Esta semana inicia a distribuição em Autazes (a 113 quilômetros da capital), completando todos os municípios amazonenses.

Na terça-feira (14), o governador Wilson Lima iniciou as entregas em Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus).

O município é o que reúne o maior número de beneficiários (32%) entre as cidades da calha do rio Purus. Ao todo, 4.067 famílias de Lábrea serão contempladas com o auxílio de R$ 150 mensais.

Aquelas famílias que estão recebendo o cartão este mês já têm disponíveis R$ 300 - as duas parcelas referentes a novembro e dezembro.

" A gente tem uma urgência de entregar esses cartões, porque nada é mais importante nesse momento do que colocar comida no prato dessas pessoas que tanto precisam. Eu mobilizei todas as secretarias, convoquei todo mundo, para que a gente pudesse fazer essa logística. Mobilizei toda a nossa estrutura para que a maior quantidade possível de pessoas pudesse receber esse cartão. Estou muito feliz e satisfeito. Essa é uma ação que indica que a gente está no caminho certo, de fazer a coisa certa na hora de ajudar as pessoas. " Wilson Lima, governador do Amazonas

A entrega do auxílio em Lábrea ocorre no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Agostinho Ernesto de Almeida, inaugurado pelo governador em 2019.

Com o benefício, o Governo do Estado vai injetar, por mês, mais de R$ 610 mil na economia de Lábrea, movimentando o comércio local e gerando mais empregos. Por ano, serão R$ 7,3 milhões.



O Auxílio Estadual Permanente é considerado o maior programa estadual de transferência de renda do país, garantindo a segurança alimentar de milhares de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Em todo o Amazonas, 300 mil famílias, sendo 142 mil somente no interior, serão beneficiadas.

Após a conclusão do cronograma de entregas dos cartões, o Estado vai iniciar a busca ativa daqueles que não compareceram aos pontos de distribuição.

Segurança



A catadora Rosenete Alexandre da Silva, de 20 anos, é uma das contempladas, em Lábrea. Ela conta que o benefício traz uma sensação de segurança e tranquilidade, pois muitas vezes ela não sabia se teria condições de alimentar os filhos.

" Representa tudo, porque já passei muitos dias de fome. Meu marido corre atrás também, muitas vezes ele consegue e muitas vezes não consegue. Com esse auxílio, a primeira coisa que vou fazer é comprar comida para os meus filhos. Na verdade, veio em boa hora. Graças a Deus, para falar a verdade, vieram muitos auxílios e eu nunca consegui, graças a Deus esse eu consegui. " Rosenete Alexandre da Silva, catadora

Moradora da Aldeia Castanheira, no quilômetro 19 da BR-230, a agricultora Antônia Carolina, 27, foi com o filho de cinco meses, Emanuel, ao Ceti Agostinho Ernesto de Almeida.

Ela vai usar parte do auxílio para compor a ceia da avó, onde toda a família pretende passar o Natal.



" Para mim, vai melhorar, porque com os R$ 150 vou comprar alimentação para as minhas filhas, meu filho, comprar a massa dele, leite. Como esse auxílio veio, como o auxílio do Bolsa Família, também melhorou para a gente. " Antônia Carolina, agricultora

Fomento

Ainda em Lábrea, em solenidade no Ceti Agostinho Ernesto de Almeida, Wilson Lima entregou um cheque-pagamento no valor de R$ 300 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Lábrea.



O fomento, liberado por meio de edital do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), será utilizado para a aquisição de um veículo do tipo van, adaptado, para o transporte dos usuários da instituição, que atende cerca de 1 mil pessoas com atividades diversas.

Vacinação

Após a solenidade que deu início à entrega do Auxílio Estadual, o governador acompanhou a ação de vacinação contra a Covid-19, também no Ceti Agostinho Ernesto de Almeida.

Em Lábrea, até esta terça-feira, já foram aplicadas 47.450 doses do imunizante.

O número corresponde a 1ª, 2ª, 3ª doses e doses únicas da vacina. Em todo o Amazonas, são 5.222.891 doses aplicadas.

