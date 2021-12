Como certas crenças atrapalham o tratamento de doenças psicológicas

Manaus (AM) - A religião acompanha a história da humanidade há milhares de anos, afinal o ser humano constantemente busca compreender os significados do mundo e de sua própria vida como indivíduo. Ao mesmo tempo, há casos em que a religião é distorcida ao ponto de surgir adoções fanáticas pela crença que levam a negação dos tratamentos de saúde mental recomendados pelos profissionais.



Para a psicóloga Adriana Areque, a religiosidade de uma maneira geral é positiva para a saúde mental das pessoas, pois acreditar em algo pode tornar a vida mais leve. Além disso, a psicóloga também afirma que a crença pode movimentar a esperança dentro daqueles que seguem alguma religião para que possam adquirir alguma motivação para buscar seus objetivos.

Indo ao encontro do que conta a psicóloga, a pesquisa realizada pela Associação Mundial de Psiquiatria (AMP) concluiu, após a revisão de mais de 3 mil estudos que a religião gera um impacto positivo na vida das pessoas, ainda mais no combate de doenças como depressão, ansiedade e estresse.

Doenças e religião

Ao mesmo tempo, a pesquisa avalia que a falta de espiritualidade ou a distorção da prática religiosa pode agravar o quadro clínico dos transtornos mentais. Como conta a psicóloga Adriana Areque a religião aciona um alarme quando o fanatismo toma conta das decisões e da forma de pensar do paciente.

“Se torna preocupante porque o fanatismo aprisiona a pessoa. No que diz respeito aos transtornos mentais acaba atrapalhando porque algumas pessoas passam a acreditar que apenas a sua fé vai tirá-la daquele quadro de ansiedade e de depressão grave, apenas com a oração, com o joelho no chão e com a fé”, diz a psicóloga Adriana Areque.

Como explica Adriana, o fanatismo religioso pode levar as pessoas a desacreditarem da ciência, da medicina e, inclusive, de que estão doentes. Assim, muitos se recusam a procurar um atendimento psicológico ou vão apenas por insistência dos familiares.

“Muitos chegam ao consultório pela pressão da família, mas vão sem colaborar com o atendimento e acabam não melhorando porque não cumprem com o tratamento, não se entregam, não falam sobre suas angústias, sobre aquilo que realmente é necessário. Quando está em tratamento psiquiátrico também não toma medicação, joga medicação fora e tudo isso vai se tornando uma bola de neve”, diz a psicóloga Adriana Areque.

A psicóloga ressalta que o tratamento psicológico é fundamental, como também, recomenda que os pacientes sigam o tratamento encaminhados pelos profissionais da saúde. “É necessário a medicação, o processo psicoterapêutico durante um tempo que varia de paciente para paciente”, afirma a psicóloga.

De acordo com o artigo “Religião e saúde mental: desafios de integrar a religiosidade ao cuidado do paciente”, as crenças religiosas podem ser uma alternativa para ajudar a aliviar o quadro clinico do paciente. Porém, há casos que, em razão de algumas convicções religiosas, o paciente se nega a seguir as recomendações médicas.

Para a melhoria do quadro clínico da pessoa, o artigo ressalta a importância do diálogo entre o paciente e o profissional de saúde a respeito das crenças que dão sentido ao sofrimento e a dor advindos da doença.

“O profissional que estiver comprometido com aquilo que é melhor para seu paciente deve considerar como apoiar a sua espiritualidade, se e quando o paciente considerar isso relevante. As expressões de espiritualidade do paciente devem ser triadas e respeitadas, para maximizar a eficácia terapêutica quando a espiritualidade do paciente for um fator de vida crucial”, afirma o estudo.





Tratamento interrompido por crenças





A mãe de Didi foi diagnosticada com transtorno bipolar e esquizofrenia em 2010. Após a identificação das doenças, Didi conta que a mãe, dona Luiza, começou o tratamento recomendado pelos médicos. Todos os nomes da matéria foram alterados.



Já em 2013, Luiza inicia frequentes idas às reuniões da igreja. Na medida que se aproximava do grupo religioso, Didi conta que a família de dona fulana percebeu que a doença da mãe piorava, pois deixou de tomar os remédios.

“Falavam para ela largar o remédio, porque isso era coisa espiritual e que era o demônio. Começou a ter surtos nas orações e falavam para ela que era o demônio e que era espiritual. Passou quatro anos e parece que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dela” diz Didi.

Nesse período, dona Luiza perdeu o emprego, mesmo assim, os líderes de sua igreja diziam que ela demoraria um longo período para se curar e que precisaria de mais tempo para o seu “processo de libertação”. Mesmo a família insistindo para que a Luiza voltasse para os tratamentos médicos, a igreja dizia que não faria efeito, pois seu problema era “falta de Deus”.

“Então parece que entravam na nossa mente. Acabou que a gente passou quatro anos vivendo mesmo um verdadeiro inferno”, conta Didi.

Entre as várias crises agudas que Luiza passava, Didi conta que a mãe chegou a pegar uma faca e atacar o irmão. A família tentou tirar a faca da posse de Luiza, porém, em certo momento, Luiza amontoou os jornais juntamente com algumas blusas e ameaçou tacar fogo nos pertences para que as chamas se espalhassem pelo resto da casa. Em outra crise, dona Didi também chegou a rasgar as roupas do filho e as levou para o seu trabalho.

“Ele trabalhava em uma panificadora muito famosa e lotada de gente. Ela chegou gritando e jogou a roupa dele no meio do salão da panificadora. O chefe dele e mais três homens a levaram para casa. Estava muito agitada e muito agressiva”, disse sua filha.

Nesse dia, Didi ligou para o Samu, pois não aguentava mais tantas crises sucessivas que ficavam cada vez piores. Apesar de seu tio protestar contra a situação, pois defendia que se tratava de um caso religioso, os bombeiros levaram a mãe de Didi para um hospital, onde a família foi alertada de que a Luiza precisava voltar a tomar os remédios e seguir com o tratamento psicológico.

“O médico conversou com a gente e explicou sobre o diagnóstico dela. Falou que ela sofre de transtorno bipolar e esquizofrenia. Disse que ela estava tendo crises e surtos e que se ela não voltar a tomar os remédios a tendência era piorar”, disse.

A partir da primeira orientação dada pelo médico, dona Luiza voltou a tomar os remédios e a prosseguir com o tratamento médico.

“Hoje se passaram quatro anos desde quando levamos ela no médico. Ela tomou o remédio direito e deu tão certo que hoje ela toma somente dois comprimidos. Nunca mais teve crise e vive bem e tem qualidade de vida ótima. Também trocou de igreja e foi para uma que não tem nada disso, sempre a apoiaram continuar tomando os remédios dela”, disse.





"Todo extremo é complicado"





Para o pastor Wagner Marreiro, há princípios que devem ser respeitados. Assim como há as normas que regem a religião e que precisam ser seguidas, o mesmo ocorre em relação a ciência, que de acordo com o pastor, as pessoas religiosas também devem seguir as orientações dos especialistas.

“A gente vê a Bíblia falando a respeito de honrar e respeitar as autoridades. De maneira que se Deus instituiu a medicina, a pesquisa e a ciência os cristãos eles também têm que andar de acordo com as prerrogativas. Se tem um médico, se tem a medicina é importante que os cristãos utilizem o recurso daquilo que a medicina e a pesquisa, a ciência tem passado”, diz o pastor.

Em relação aos fanáticos religiosos, o Pastor Wagner olha para os líderes radicais e que induzem seus seguidores a não respeitarem as recomendações médicas como irresponsáveis.

“Acredito que todo o extremo é complicado e não é bom, assim como eu acredito que você tem que ter fé. Eu posso como Wagner e como cidadão dizer que não vou utilizar remédio, porém a partir do momento que eu coloco essa situação como uma regra, como uma doutrina eu estou sendo extremamente irresponsável e isso pode trazer graves problemas”, explica o pastor.

Leia mais:

Estresse e práticas meditativas

Saiba como ajudar os idosos a se prevenir contra depressão