Coronel Vinícius Oliveira assume comando da Polícia Militar do AM

Almeida ingressou na instituição como aluno oficial e fez carreira até chegar ao posto de coronel, em 2019 | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - O Coronel Marcus Vinícius Oliveira de Almeida assumiu na noite desta quarta-feira (15), o Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). A solenidade de transmissão do cargo ocorreu às 19h na área externa do Palacete Provincial, primeira sede do Quartel do Comando Geral (QCG) na praça Heliodoro Balbi, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Durante o discurso de posse, o Coronel Vinícius agradeceu ao governador Wilson Lima pela confiança depositada no trabalho dele e afirmou que estar à frente da corporação da Polícia Militar é uma imensa honra.

“Estou a partir de agora assumindo um compromisso com a sociedade e vamos reestruturar a Polícia Militar incorporando novas tecnologias e estratégias que superem as ações criminosas. Trabalharemos em qualquer situação e estaremos sempre prontos a manter e restaurar a ordem social”, declarou.

O governador Wilson Lima cumprimentou o coronel Vinícius e agradeceu por ele ter aceitado o cargo de confiança. A tropa também recebeu palavras de agradecimento da autoridade.

“Quero agradecer por ter aceitado o meu convite para esse cargo de confiança. Conte sempre com o meu suporte e com meu apoio para que possamos dar estrutura à Polícia Militar e valorizar nossos policiais. A tropa tem sido fundamental para combater a criminalidade e dar tranquilidade à sociedade. Enquanto governador, reforço meu compromisso de fazer tudo que estiver ao meu alcance para valorizar cada um dos nossos policiais”, declarou o governador Wilson Lima.

Familiares do novo Comandante-Geral da Polícia Militar foram homenageados durante a solenidade acompanhada por autoridades e pela tropa da Polícia Militar. As honras militares foram realizadas ao longo da passagem de comando.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Mansur, parabenizou o coronel Vinícius e afirmou que todo apoio será dado pela SSP-AM nas missões da PMAM.

“Vamos continuar de forma coordenada atuando nas ações que envolvam a Polícia Militar e com apoio do governador Wilson Lima, proporcionar a ordem em nossa sociedade”, disse o general.

O coronel Vinícius Almeida assume o Comando-Geral da Polícia Militar em substituição ao comandante interino, coronel Jerry Andrade de Menezes. O novo comandante tem 44 anos, dos quais 27 foram dedicados à Polícia Militar.

Ele ingressou na instituição como aluno oficial e fez carreira até chegar ao posto de coronel, em 25 de agosto de 2019. Durante 18 anos, atuou em funções de comando. Em janeiro de 2019 assumiu o cargo de Secretário de Administração Penitenciária e foi responsável pela criação do Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP) e dos programas de ressocialização Conhecimento que Liberta e Trabalhando a Liberdade.