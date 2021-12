Explosão em balsa deixa quatro feridos no Porto da Ceasa; veja

As causas da explosão devem ser investigadas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma explosão ocorrida no fim da tarde deste quarta-feira (15) em uma balsa localizada no Porto da Ceasa, na Zona Sul de Manaus, deixou quatro feridos.

Três das vítimas são do sexo masculino e possuem idades entre 38 e 48 anos. A quarta vítima é do sexo feminino e tem 53 anos. Elas foram socorridas com queimaduras pelo corpo.

Em nota, o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto confirmou que recebeu os pacientes e afirmou que eles estão recebendo os cuidados de urgência.

As causas da explosão devem ser investigadas pela Polícia Civil do Amazonas.