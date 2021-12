Governador Wilson Lima assina convênios com prefeituras para investir

Cerca de R$ 5,4 milhões são para apoiar a produção rural. | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima assinou, nesta quinta-feira (16/12), convênios na ordem de R$ 12 milhões para investimentos no setor primário, infraestrutura e educação em seis municípios do interior do Amazonas.

Desse montante, cerca de R$ 5,4 milhões são para apoiar a produção rural, principalmente a recuperação de vicinais e aquisição de máquinas, implementos, veículo e geradores de energia.

" Esses recursos são importantes para que os prefeitos possam começar a se planejar nesse final de ano e que as obras comecem a ser executadas a partir de janeiro e fevereiro. Eu tenho tido a preocupação e o compromisso de pagar todas as emendas parlamentares porque sei que elas, no final, vão acabar beneficiando a população. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Disse o governador, ao destacar que parte dos investimentos é em projetos que deputados estaduais apresentaram em emendas.

Produção rural

Os investimentos no setor primário somam R$ 5.471.988,67, e o repasse ocorrerá por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Com a prefeitura de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), foram assinados dois convênios que somam R$ 919 mil.

Um deles é para a aquisição de combustível para o trabalho de recuperação de ramais e vicinais. Outro é para a realização da feira agropecuária do município.

" São recursos que chegam em bom momento. Itacoatiara é um município que tem muito potencial agrícola, e esse recurso vem exatamente para que possamos dar a estrutura, para que os nossos ramais, nossas vicinais possam estar com melhor trafegabilidade, facilitando o acesso e o próprio escoamento da nossa produção. " Mário Abrahim, prefeito de Itacoatiara

Com Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros da capital), foi assinado um convênio para aquisição de combustível para recuperação de ramais.

O investimento vai beneficiar 1,3 mil famílias de sete comunidades. No total, serão recuperados 67 quilômetros de ramais e vicinais.

Para São Paulo de Olivença (distante 985 quilômetros de Manaus), os investimentos são da ordem de R$ 2 milhões, por meio de três convênios para aquisição de um trator para auxiliar no escoamento de produção; de combustível para manutenção e recuperação de ramais; e de implementos agrícolas.



Com o investimento de R$ 300 mil, haverá a estruturação do sistema de abastecimento de energia elétrica de comunidades do município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus).

E com recursos da ordem de R$ 2 milhões, Urucurituba (distante 208 quilômetros da capital) realizará a recuperação de estradas vicinais.

Em Canutama (a 629 quilômetros da capital), os investimentos no setor primário somam R$ 2 milhões.

" Com esse investimento, nós vamos trabalhar muito. Os agricultores e o setor primário, fortalecendo também os pecuaristas do sul de Canutama. " Zé Roberto, prefeito de Canutama

O recurso será usado na de geradores de energia para abastecer comunidades, combustível para realizar serviços de recuperação de vicinais, para aquisição de máquinas e implementos agrícolas e veículos.

Infraestrutura

Canutama também contará com R$ 5 milhões para recuperação de 5 quilômetros de vias do sistema viário da cidade, sendo recuperação de 13 ruas e construção de 14.

Os recursos serão destinados ao município por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana.

Educação

Do total de recursos, R$ 1.369.828,00 são destinados às prefeituras de Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Canutama e Fonte Boa, para investimentos na educação dos municípios.

Com a prefeitura de Rio Preto da Eva foram assinados dois convênios totalizando R$ 400 mil, oriundos de emenda parlamentar do então deputado estadual Josué Neto.

Os recursos serão aplicados na construção, reforma e recuperação de quadras esportivas.

" Muito irá nos ajudar na geração de emprego e renda, a parte desportiva do nosso município. Estou bastante feliz e satisfeito. Quero agradecer ao governador Wilson Lima pelo carinho, pela atenção e pelas emendas parlamentares. Todas as emendas que recebemos dos deputados estaduais já saíram, hoje estou assinando somente duas, mas nós temos mais de 10 emendas que já compramos, adquirimos os bens. " Anderson Souza, prefeito de Rio Preto da Eva

Para Itacoatiara, na área da educação, foram destinados R$ 423.828, também provenientes das emendas parlamentares dos deputados estaduais Álvaro Campelo, Mayara Pinheiro e Felipe Souza.

O município de Canutama assinou convênio no valor de R$ 400 mil, fruto de emenda do deputado estadual Adjuto Afonso, para aquisição de material didático que será utilizado no ano letivo de 2022.

Com a prefeitura de Fonte Boa, foram assinados dois convênios totalizando R$ 146 mil, oriundos de emenda dos deputados estaduais Belarmino Lins e Carlinhos Bessa.

Os valores serão aplicados na aquisição de uma embarcação e para despesas de custeio.

