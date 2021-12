Criança de quatro anos morre após se afogar em abrigo de Manaus

A equipe do IML fez a remoção do corpo da criança | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O pequeno Henrique Brayan Ferreira, de quatro anos de idade, morreu na quarta-feira (15), no Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Sul de Manaus, após se afogar em uma piscina. O fato aconteceu no dia 10 deste mês em um abrigo situado na rua 35, no conjunto Castelo Branco, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme o boletim de ocorrência registrado no 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a criança estava em momento de recreação, em uma piscina do local, quando se afogou. A vítima foi imediatamente socorrida e levada para a unidade hospitalar, mas após os cinco dias de internação não resistiu aos ferimentos.

O delegado Edgar Moura, titular do 23° DIP, informou que a responsável pela associação foi notificada a prestar depoimento sobre o ocorrido, e as investigações sobre o caso continuam em andamento.

O corpo da criança foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame necroscópico.

