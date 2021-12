Governo do AM indeniza famílias do Igarapé do 40 por meio do Prosamin+

Somente neste ano, o programa já beneficiou 454 famílias que habitavam áreas de risco. | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus (AM) - Avançando em mais uma etapa do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), o Governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (16/12), o pagamento de bônus-moradia de R$ 50 mil para 34 famílias que viviam no Igarapé do 40, em área sob intervenção do programa.

Foram destinados R$ 1,7 milhão em recursos por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab). Somente neste ano, o programa já beneficiou 454 famílias que habitavam áreas de risco.

O pagamento desta quinta-feira é destinado a famílias que residiam na área do Igarapé do 40, no trecho da avenida Costa e Silva (Silves) e rua Maués, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital, onde o Prosamin+ está fazendo uma intervenção de mobilidade urbana para interligar a avenida Silves com a Lourenço Braga (Manaus Moderna). Nesse local, desde 2019 já foram reassentadas mais de 900 famílias.

O superintendente de Habitação, João Coelho Braga, destacou que a ação conjunta envolve a Suhab e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), coordenadora do Prosamin+.

As equipes realizaram um levantamento socioeconômico e social, envolvendo entrevistas e captação de informações para iniciar o processo de desapropriação.



" São pessoas que já residem há anos, e a gente ajuda a procurar um imóvel porque as condições eram precárias. A preocupação do governador é dar garantia e segurança para essas famílias, então ajudamos a procurar o imóvel, os beneficiários vão, adquirem esse imóvel e vão estar com a residência, tendo mais dignidade com suas famílias. " João Coelho Braga, superintendente de Habitação

Somente em 2021, o programa pagou cerca de R$ 23,1 milhões em indenizações, bônus-moradia, auxílios moradia e fundos de comércio a 454 famílias (cerca de 2.270 pessoas) que moravam em condições insalubres nos igarapés do 40 e Mestre Chico, todas áreas de intervenção do Prosamin+.



Certificação

Além da conclusão da etapa de indenizações, o Governo do Estado segue o processo de certificação para famílias das áreas da comunidade da Sharp e da Manaus 2000, outra região que receberá intervenções pelo programa.

A certificação, de acordo com o engenheiro de desapropriação da UGPE, Petrônio Gato, valida as informações colhidas no ano anterior pelas equipes, sendo feita de acordo com o avanço das frentes de obras nas áreas.

Ao todo 2.580 imóveis estão cadastrados para receber o registro na Sharp e Manaus 2000, o qual acelera o processo de indenização junto a Suhab.

Segundo o engenheiro, toda a orientação dada às famílias seguida da execução dos trabalhos pelo Governo do Estado estimula os beneficiados a buscar um recomeço de vida em locais com maior segurança.

" Reacende a chama de esperança das pessoas, principalmente dessas hoje, cujo processo de fato foi concluído. Esses 34 beneficiários passarão o Natal na sua nova moradia, saindo dessa situação de risco e vão para uma casa que tem todos os perfis de habitabilidade, com todos os serviços chegando lá. Também reacende o ânimo dessas pessoas que estão sendo certificadas no Prosamin+, que é mais um avanço do compromisso da UGPE e do Governo com essas famílias. " Petrônio Gato, engenheiro de desapropriação da UGPE

Sonho realizado

Beneficiada com o bônus-moradia de R$ 50 mil, a dona de casa Josiane Madureira, de 32 anos, vivia com o marido, Osias Belém, e os cinco filhos em uma área de risco na avenida Silves.

Com o valor disponibilizado na fase de indenização, ela afirma ter recebido o presente de Natal adiantado: um novo espaço para morar.



" A gente realizou o sonho de comprar a nossa casa para dar o melhor pros nossos filhos. Lá (antiga casa) não tem um local para eles brincarem, e nessa casa para que vamos já tem quintal, espaço, quarto pra eles. É a realização do nosso sonho. É o presente de Natal, de Ano Novo que já vai ficar pros nossos filhos. " Josiane Madureira, dona de casa

Cícero Alves, 50, morava há quase dez anos na área do Igarapé do 40. Enfrentando diversas dificuldades pelos constantes alagamentos, ele também agradece pelo bônus-moradia e o tratamento dado pelo Governo do Estado.



" Estou me sentindo uma pessoa lisonjeada de receber essa dádiva de Deus. Ali nós morávamos em uma área muito perigosa, área de risco, podendo as pessoas serem contaminadas por vários tipos de doenças porque alagava, e graças a Deus esse programa é sério. Agradeço muito aos órgãos que sempre me trataram com muita dignidade e a cada um dos trabalhadores, que sempre me deram uma sensação de subir degrau a degrau de uma escada. Estou muito contente " Cícero Alves, morador

