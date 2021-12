Mulher considerada mais velha do AM completa 108 anos

Joana relebrando quando trabalhava no canavial | Autor: Reprodução

Coari (AM) - Considerada a idosa mais velha do Amazonas, Joana Francisca Bento da Silva, está completando 108 anos nesta quinta-feira (16). Moradora de Coari, ela conta o segredo de sua longevidade e relembra momentos importantes da sua trajetória.

Nascida no dia 16 de dezembro de 1913, Joana nasceu em Eirunepé e se mudou para Juruá com os pais e os irmãos, que estavam em busca de um emprego. A idosa relembra do momento como um dos mais marcantes e conta que sua mãe lhe acordava cedo para que ela pudesse ajudar no canavial de cana-de açúcar que a família trabalhava.

As histórias do local são as que mais conta até hoje para os filhos, netos e bisnetos. Em entrevista ao Portal Em Tempo , a neta, Maria de Jesus de Oliveira - que é uma das netas do meio - revela que a avó sempre relembra os momentos que trabalhou no canavial, fazendo rapadura.

"Eu trabalhei no canavial no tempo que eu era jovem e que meus pais ainda estavam vivos. Eu passava o dia moendo", relembra.

Joana relebrando quando trabalhava no canavial | Autor: Reprodução

Matriarca da família

Joana foi casada por 50 anos com Joaquim Bento da Silva e o casamento resultou em uma grande família com 14 filhos - sendo 5 vivos - 25 netos, 45 bisnetos e 5 tataranetos. Há cerca de 30 anos, o marido faleceu aos 75 anos após um câncer de estômago e, desde então, Joana não casou com mais ninguém.

Existem vantagens e desvantagens em viver mais de 100 anos. Entre as vantagens estão poder vivenciar e marcar muitos momentos de quem se ama. No entanto, entre as desvantagens é ter que presenciar a partida de pessoas queridas e amadas.

Aniversário de 107 anos de Joana, com o falecido filho, Francisco | Foto: Arquivo pessoal





Neste ano, o filho de Joana, Franscisco Bento morreu em fevereiro, aos 74 anos, em decorrência da covid-19. Apesar de ter convivido com o filho nesse período e não ter tomado a vacina, a centenária não contraiu o vírus, surpreendendo os familiares.

"A gente dava chá para ela e remédios contra a covid-19, mas ela não pegou. Mas o filho mais velho, infelizmente, faleceu em decorrência da covi-19", afirmou a neta, Maria de Jesus.

Neste dia 16 de dezembro, Francisco também estaria fazendo aniversário e completaria 75 anos. Além de dividir a data de nascimento com o filho, o bisneto Yure, também nasceu no mesmo dia que a bisavó e o tio-avô.

O segredo da longevidade

| Autor: Divulgação

A pergunta que não quer calar para quem vive mais de 100 anos é: qual o segredo da longevidade? Vivendo uma vida simples, Joana continua a ter uma rotina independente morando no bairro Espirito Santo, em Coari. A idosa anda pela casa e não tem grandes restrições de alimentação.

Sem grandes problemas de saúde, Joana continua lúcida e sempre relembra dos anos que passaram com carinho. Para a família é motivo de orgulho ver que a idosa segue bem e com forças para continuar todos os dias.

Joana revela seu segredo com simplicidade afirmando que basta fazer coisas simples da vida: não fazer mal para ninguém e confiar em Deus.

"É só viver sendo boa com as pessoas, nunca fazer mal a ninguém e ter muita fé em Deus. Esse é o meu segredo".

A procura dos irmãos

Após anos morando no canavial, os pais de Joana decidiram mudar de Remanso, em Juruá, para procurar novas oportunidades em Manaus.

Com oito filhos, não era possível financeiramente levar todos os oito filhos. Nisso, quatro filhos - Francisco, Manoel, Conceição e Bia - foram com os genitores e outros três, incluindo ela, ficaram em Coari.

Desde da partida dos irmãos, Joana perdeu o contato e ela e a família tem curiosidade em reencontrar os familiares perdidos.

" Ela não sabe se tem algum desses irmãos dela vivos em Manaus e a família gostaria muito de saber. Eu ainda cheguei a ver a tia Conceição e ela morava no Educandos, mas com a enchente, ela acabou mudando para outro bairro e perdemos contato. Hoje nós não sabemos se a irmã está viva e não conseguimos encontra em Manaus. " Maria de Jesus de Oliveira, Neta

Com isso, a família pede ajuda a população para encontrar os irmãos de Joana que estão em Manaus. Caso conheça um dos irmãos Bento da Silva, entrar em contato com o Portal Em Tempo.

Leia mais:

Morre, aos 117 anos, japonesa considerada pessoa mais velha do mundo

Miss e Mister Idosos Amazonas 2021 são aclamados em Manaus