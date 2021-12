Editais do concurso da Polícia Civil do AM são lançados com 362 vagas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os editais do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com 362 vagas, foram lançados nesta sexta-feira (17). O certame é organizado pela Fundação Getulio Vargas e terá vagas para os cargos de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista.

As provas objetiva e discursiva ocorrerão em abril de 2022. De acordo com a delegada-geral Emília Ferraz, o concurso é uma necessidade antiga do Estado e tem por objetivo reforçar a segurança da população, avançando com o programa Amazonas Mais Seguro.

“O governador Wilson Lima sempre manifestou o desejo de aumentar o efetivo da PC-AM, melhorando assim a segurança em todo o estado. E finalmente esse momento chegou. Estamos felizes em poder promover esse concurso que, certamente, será um dos mais concorridos da história”, comentou Emília Ferraz.

As vagas serão disponibilizadas por meio de dois editais, e as inscrições serão realizadas de 3 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022.

O Edital de Abertura n° 01/2021 – PCAM trata do concurso para o cargo de delegado de polícia. Ao todo, serão ofertadas 62 vagas. O Edital de Abertura n° 02/2021 – PCAM trata do concurso para escrivão, perito (legista, criminal e odontolegista) e investigador. Para perito criminal serão 27 vagas, para médico legista serão 8 vagas, e 3 vagas para odontolegista, além de 62 vagas para escrivão e 200 vagas para investigador.

No que diz respeito ao perito criminal, a concorrência será dividida em especialidades envolvendo os cursos de Farmácia, Engenharia Civil, Biologia, Contabilidade, Engenharia Mecânica, Química, Processamento de Dados, Veterinária, Física e Economia. Para médico legista, o curso exigido é Medicina, com ênfase em Clínica Geral.

Conforme o delegado Thyago Tenório, diretor da Assessoria Jurídica da PC-AM e presidente da Comissão Especial do Concurso Público, o certame para os cargos do Edital de Abertura n° 02/2021, ocorrerá no dia 3 de abril de 2022, sendo em um primeiro horário para os cargos de escrivão e perito, e em um segundo horário para investigador.

Provas

No dia 10 de abril, ocorrerá o certame do Edital de Abertura n° 01/2021, que trata do cargo de delegado. Neste dia, especificamente, na parte da manhã será aplicada a prova objetiva, e na parte da tarde, a dissertativa e peça prática.

“Os aprovados irão iniciar a academia em setembro de 2022 e ela terá duração de 90 dias, homologando-se o resultado final ainda em 2022, trazendo para os candidatos, além de clareza, objetividade e segurança, a certeza de que será um concurso em que passará o mais preparado em cada área”, adiantou ele.

As provas serão objetivas e dissertativas para todos os cargos, e, apenas para delegado, também peça prática. E serão realizadas em Manaus, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. Demais fases ocorrerão exclusivamente em Manaus.

A comissão do certame também é formada pela chefe de gabinete da PC-AM, investigadora Akerna Marques Chagas Corado; pelo diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, delegado Alessandro de Oliveira Albino; pelo diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Rafael da Rocha Allemand; e pela perita Fernanda Costa de Jesus.

Também conta com indicados por seus órgãos ou poderes, bem como Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB/AM), participam da organização o juiz Rafael Cró; o defensor público Maurílio Casas; e o advogado André Fernandes.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Concursos da PM e Bombeiros no AM: saiba como se inscrever

Edital do concurso público da Polícia Militar está disponível; veja