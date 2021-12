Sem capacete, motociclista morre ao bater cabeça em poste no Boulevad

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - E mais um acidente de trânsito foi registrado em Manaus, na madrugada desta sexta-feira (17). Gean Souza Nunes, de 40 anos, morreu após perder o controle e colidir com um poste no viaduto da avenida Boulevard, no bairro Presidente Vargas, na zona Centro-sul de Manaus.

De acordo com os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente aconteceu por volta das 3h da manhã. Gean perdeu o controle e colidiu com a motocicleta na estrutura do viaduto.

Ele bateu a cabeça no poste e morreu no local. O motociclista não estava usando capacete na hora do acidente.

Motociclista morreu na AM-070

Um acidente parecido aconteceu na AM-070 em outubro. Um homem de 26 anos perdeu o controle da motocicleta e colidiu em um meio fio , sendo arremessado em direção a uma barra de metal de um outdoor, onde bateu a cabeça e morreu no local.

O acidente com vítima fatal foi registrado pelo Comando de Bombeiros do Interior (CBI), no dia 17 de outubro, em Manacapuru (distante 70 quilômetros de Manaus).

Leia mais:

Em grave acidente, motociclista vai parar embaixo de ônibus em Manaus

Motociclista morre em grave acidente na avenida Margarita, em Manaus