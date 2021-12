PAC da Compensa é entregue à população totalmente reformado

| Foto: Herick Pereira/Secom

Manaus (AM) - O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da Compensa foi entregue à população, nesta sexta-feira (17). Inaugurada há 21 anos, a unidade nunca havia passado por reforma e é a primeira a ser revitalizada dentro da programação de modernização dos PACs, que está sendo executada pelo Estado, seguindo determinação do governador Wilson Lima.

“O PAC Compensa, ele já tem 21 anos de inauguração, e desde que ele foi inaugurado nunca sofreu nenhuma intervenção. Sempre foi trocada uma porta, uma janela, consertado um ar-condicionado, mas uma revitalização, uma reforma completa no sistema, um serviço de modernização, nunca havia sido feito. Então, após 21 anos, o Governo do Estado do Amazonas faz um trabalho de revitalização”, pontuou a secretária titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Mirtes Salles.

| Foto: Herick Pereira/Secom

Depois da unidade da Compensa, o cronograma prevê melhorias nos PACs Alvorada e Educandos, nas zonas centro-oeste e sul de Manaus, respectivamente. Durante o período de execução dos trabalhos, os serviços são deslocados para outras unidades, sem que a população fique desassistida.

“O PAC Compensa é o primeiro PAC a ser modernizado pelo governo Wilson Lima, mas já foram destacados pelo governador recursos para a reforma do PAC Alvorada. Então o próximo PAC a ser reformado será o PAC da Alvorada. No início de janeiro começam as reformas do PAC Alvorada, que seguirá o mesmo modelo do PAC Compensa”, afirmou Mirtes Salles.

Nova estrutura

Entre as novidades na estrutura revitalizada do PAC Compensa, está um auditório que vai atender demandas internas e também direcionadas aos cidadãos. Antes de entrar em reforma, o PAC Compensa atendia mais de 1.700 pessoas só para cédulas de documento de identidade, entre 1ª via e 2ª via. Além deste serviço, a unidade reunirá os mais procurados pela população.

| Foto: Herick Pereira/Secom

Para Marcos Moraes, morador do bairro Redenção, que foi ao PAC Compensa para solicitar a emissão dos RGs dos dois filhos gêmeos de 6 anos, a nova estrutura será um benefício para toda a comunidade que precisa dos serviços. “É muito bom. A sociedade agradece. Benefício para a sociedade é muito bom. Qualquer benefício, a comunidade agradece”, destacou.

Parceiros

Entre os parceiros que irão atender dentro do PAC Compensa estão: Águas de Manaus, Banco Bradesco, Correios, Junta Militar, Polícia Civil (PC-AM), Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) e Detran Amazonas.

*Com informações da assessoria

