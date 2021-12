Turista se apaixona por cão de rua de Manaus e o leva para a Holanda

O casal recebe o cãozinho manauara | Foto: ReproduçãoO

Manaus (AM)- A adoção de animais abandonados é um ato de amor e carinho por animais. Uma atitude como esta ganhou as redes sociais nesta semana em Manaus.

Um turista que veio visitar o Amazonas decidiu por adotar um cachorro que estava transitando pelo Centro de Manaus.

Bob chegou bem ao destino | Foto: Reprodução

No perfil de Ron Zijlstra mostra o animal chegando de avião a Amsterdã, capital da Holanda. Bob como é chamado já era conhecido na cidade. Algumas pessoas comentaram que já viram o animal transitando por locais de grande movimentação.

"Ele tá indo… o nome dele é Bob. Fui me informar melhor com a minha amiga, era um auau que morava no cemitério São João Batista", disse uma internauta.

As imagens começaram a circular nas redes sociais | Foto: Reprodução

Alguns até brincaram com o momento e gostariam de uma oportunidade para viajar para o exterior.

"E a minha amiga doida pra um desses se apaixonar por ela e levar ela pra Europa", brincou outra internauta.

Quer adotar? Veja locais para animais abandonados em Manaus

Centro de Controle de Zoonoses

Um lugar referência, na capital do Amazonas, para acolher animais, é o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Situado na zona Oeste de Manaus, a instituição realiza ações para prevenção e controle de zoonoses — doenças que podem ser transmitidas entre animais e humanos.

Outras iniciativas realizadas no centro são: inspeções zoossanitárias, coleta de material biológico de animais suspeitos de contaminação, controle populacional de cães e gatos, através da castração, e ações de educação em saúde.

Animais suspeitos de colocar em risco a saúde pública, desde cães e gatos até morcegos ou outros, que estejam agonizantes ou atropelados também devem ser encaminhados para o CCZ.

Anjos de Rua

Localizado no bairro de Aleixo, no centro Sul de Manaus, essa ONG promove resgate de animais abandonados, bem como sua castração, reabilitação, vacinação e adoção.

Ao contar com 50 ativistas voluntários, o grupo realiza feiras de adoção e acompanha a adaptação dos animais adotados no novo lar, a fim de evitar que sejam abandonados de novo. Esse acompanhamento pós-adoção é fundamental para conscientizar as pessoas sobre a importância do compromisso assumido ao adotar um animal.

A organização fabrica cadeiras de rodas fundamentais no processo de reabilitação de cães e gatos resgatados já com deficiência, e as doa posteriormente. Uma nova iniciativa que estava sendo desenvolvida pelo grupo era a produção de coleiras guias para cachorros cegos.

Casa dos cães

Localizado na Zona Oeste de Manaus, a Casa dos Cães acolhe animais, além de oferecer consultas veterinárias e serviço de entrega de ração para cães e gatos — em situações em que os responsáveis se ausentam durante uma viagem, por exemplo.

A Casa também realiza um trabalho de conscientização dos donos sobre a saúde de seus pets, os cuidados na hora de transportar animais durante uma viagem e as medicações que são indicadas para determinadas enfermidades, como otites, infecções respiratórias e gastrointestinais.

ONG PATA

A Proteção, Adoção e Tratamento Animal (PATA) é outra organização não-governamental que realiza políticas públicas de conscientização, acolhimento e apoio no que se refere ao bem-estar de animais.

Mantida financeiramente da doação de voluntários e de arrecadações de renda em eventos beneficentes, a PATA não possui espaços para abrigar animais. Contudo, realiza castrações a preços populares — e a cada 5 realizadas, oferece uma, gratuitamente, para algum animal que tenha sido resgatado.

Através de seu site e redes sociais, a instituição realiza uma conscientização sobre a importância da castração, tais como redução de pulgas e dos riscos do animal desenvolver câncer, aumento da longevidade e diminuição da superpopulação.

Leia mais:

Grupos se dedicam para resgate e cuidado de animais de rua em Manaus

Cachorrinha cumprimenta clientes em supermercado e vídeo viraliza