População crítica secretário de Figueiredo após briga em bar

Presidente Figueiredo (AM) - Os escândalos envolvendo a gestão da prefeita Patrícia Lopes (MDB), em Presidente Figueiredo (distante 126 quilômetros de Manaus) se aglomeram. Agora, foi a vez do guarda municipal Ronaldo Lima da Silva, que ocupava a cadeira de secretário municipal de Defesa Civil pedir exoneração do cargo após uma briga, que aconteceu no último dia 11 de dezembro, em um bar da cidade.



A solicitação foi realizada três dias após a confusão e encaminhada à gestora municipal. O ex–secretário sai pela “porta dos fundos” da Prefeitura. Entre servidores, há a informação que Ronaldo teria sido, supostamente, “aconselhado” pela prefeita a deixar o cargo, pelo desgaste que sua postura causou à administração.

O conflito desgastar a imagem de Patrícia Lopes, que já vem sendo criticada pelos moradores da cidade pela falta de ações na infraestrutura na “terra das cachoeiras”.

o pedido de exoneração foi protocolado no último dia 14 de dezembro. | Foto: Divulgação

Entenda a briga

Irritado com um grupo de turistas no estabelecimento conhecido como “Boteco Tucanos”, no dia 11 de dezembro, durante as comemorações da festa de 40 anos de Presidente Figueiredo, Ronaldo Lima intimidou, apontando o dedo para um dos rapazes, que seria sargento da Polícia Militar, em Manaus.

Em seguida, o homem foi agredido com um soco no rosto pelo ex-secretário. Ronaldo estava acompanhado de seu irmão, o cabo da Polícia Militar, Raylton Lima.

A agressão foi o suficiente para “detonar” uma verdadeira sessão de pancadaria dentro do estabelecimento, com direito a cadeiras e mesas “voando” e Ronaldo e o sargento “rolando” no tapa. Além disso, o irmão do ex-secretário entrou no “ringue”.

Repercussão

Todo o “MMA” no estabelecimento foi registrado por câmeras de segurança. As imagens “correram” o Amazonas, por meio de redes sociais e o “Boteco Tucanos” só ficou com os prejuízos.

Por meio de nota, o estabelecimento se pronunciou a respeito da briga no local.

" O lema da sua instituição é proteger e servir. Neste sábado, no boteco, o secretário da Defesa Civil, ‘Ronaldo Lima da Silva’, agride de forma gratuita um turista que estava se divertindo no boteco, causando danos físicos, materiais e financeiros em um comércio local, onde estamos batalhando dia a dia para manter funcionários, despesas e etc. Externo, aqui, minha indignação por esses atos de violência! " Ivone Carneiro., proprietária do comércio

Prefeitura se manifesta

Após o episódio, a Prefeitura de Presidente Figueiredo decidiu encaminhar o caso à Corregedoria Geral do Município.

" A prefeitura de Presidente Figueiredo, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Integração, SEMOPI, esclarece que já está a par das denúncias sobre o envolvimento de seus servidores em um episódio de agressão, ocorrido na noite de ontem (11/12), em um bar local. Esclarece ainda, que a partir de amanhã (13/12), irá encaminhar essas denúncias à Ouvidoria e à Corregedoria Geral do Município, para que os fatos sejam todos apurados " dois dias após a briga., destacou por nota

Justificativa

Com a repercussão do caso, Ronaldo Lima deu sua versão dos fatos nas redes sociais, afirmando que um dos turistas teria agredido um homem bêbado e que entrou na situação para protegê-lo. Foi daí que, segundo ele, foi insultado pelo grupo. Em seguida, explode a confusão. O ex-secretário também disse que as imagens foram editadas para ser usadas politicamente contra a gestão municipal.

" Se me perguntarem se estou arrependido, a resposta é ‘não’, pois quem me conhece sabe que não tolero covardia, e o que fizeram com o bêbado foi covardia, e esse negócio que o ‘pobre’ turista apanhou gratuitamente é coisa de gente que não sabe a real situação e fica falando besteira. Vou solicitar judicialmente as imagens na íntegra, e todos verão o início da situação, uma coisa não justifica a outra é lógico, mas ninguém é santo nessa história " Ronaldo Lima da Silva., disse o ex-secretário

Moradores indignados

Culpado ou inocente, os órgãos responsáveis devem apurar os fatos. Porém, no quesito popular, o “boxe” dentro do “Boteco Tucanos” não foi visto com bons olhos pela população. O aposentado Antônio Malva, 73 anos, mora no bairro Galo da Serra I e disse ter visto a briga na rede social de um neto. Ele se mostrou chocado.

" Ainda bem que esse homem ‘pediu para sair’. Ele não tem o mínimo de equilíbrio para ser um secretário. Não é a primeira reclamação que o pessoal fala dele. Acabou o estabelecimento da moça, uma trabalhadora. Figueiredo está muito mudada! Espero que a Patrícia pare de colocar gente desse tipo aí como secretário " Antônio Malva., aposentado

Do bairro Tancredo Neves, a dona de casa Maria da Silva, 46 anos, classificou a ação como “selvageria” e disse que ela sente que a cidade está “no mato”.





" Selvageria é pouco. Acabaram com o comércio da mulher e nas comemorações de aniversário da cidade. Belo presente Figueiredo ganha, seu Ronaldo. O que deu na prefeita para ter escolhido esse cidadão como secretário? Pra mim, em termos de administração, a cidade está ‘no mato’ " Maria da Silva, 46 anos, dona de casa

Nas comunidades mais distantes da cidade, o caso também ficou conhecido. O autônomo Osmarino Pantoja, 45 anos, mora na comunidade Boa União, na BR 174, e soube do “MMA” quando esteve no Centro de Presidente Figueiredo.

“Vi aqui o povo todo assistindo. Oh, coisa triste, meu Deus! Pediu exoneração e agora vá num psicólogo se tratar. Não volte”, disse se referindo ao ex-secretário.

Como o assunto foi amplamente divulgado nas redes sociais, páginas ligadas ao estabelecimento comercial “Boteco Tucanos” tem dezenas de reclamações sobre o acontecido.

" O engraçado é que todo mundo sabe que o Ronaldo sempre apronta! Todo mundo sabe que ele quer dar uma de doido! O povo não sabe se divertir. Já vão pra rua com a intenção de brigar! E acaba com a festa de todo mundo " destaca um internauta., nas redes sociais

Outra internauta afirmou que “Esse ‘Secretariado 2021’ merece uma Retrospectiva! É um mico maior que outro, que vergonha”, comenta.

Posicionamento

O Em Tempo entrou em contato com a Prefeitura de Presidente Figueiredo para saber sobre o assunto. A assessoria de comunicação da administração municipal confirmou a exoneração do Ronaldo Lima, que teria sido solicitada pelo próprio guarda municipal.

Relembre o vídeo que "circulou" pelas redes sociais:

| Autor:

Leia mais:

Figueiredo: contratos milionários da atual gestão são investigados

Sem licitação, Prefeita do AM contrata empresa de sogro por R$ 1,2 mi