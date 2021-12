Moradores de Iranduba reclamam do transporte intermunicipal

Iranduba (AM) - Demora nas paradas de ônibus, bairros em que o transporte não entra, passagem no valor de R$ 5 e idosos pagando meia, quando deveriam ter direito à gratuidade. Estes são alguns problemas relatados por moradores do município de Iranduba (distante 38 quilômetros de Manaus), em relação ao transporte intermunicipal das linhas que fazem acesso à capital, pela ponte “Rio Negro” – Jornalista Phellipe Daou.



Os moradores procuraram a reportagem do Em Tempo para denunciar o que consideram um verdadeiro abuso contra os comunitários do atendimento das empresas Trans Kalina e Alfabus, na localidade.

A funcionária pública, Rosane Corrêa, diz que as empresas deixam a desejar | Foto: Carlos Araújo

" Isso é um verdadeiro absurdo que fazem com a gente. Os idosos, por exemplo, estão numa situação muito difícil. Primeiro, que falam que só podem ir de graça dois idosos por vez. Aí, passou disso, querem cobrar passagem. Eles dizem que é uma lei estadual por ser transporte intermunicipal. Mas, eu desconheço essa lei. Qualquer lei que vá contra a Constituição, que garante o direito do idoso, para mim, ela é inválida. E eu acho que qualquer juiz deve pensar dessa forma " Roseane Corrêa., funcionária pública

A moradora do residencial Maria Zeneide ainda prossegue, relatando as dificuldades com o transporte público no município.

" A gente tem muita dificuldade. Existe uma lei municipal, que garante o transporte público no residencial Maria Zeneide até o cemitério para poder o pessoal do KM 13, de uma comunidade, ‘Caldeirão’, usar o transporte, mas eles não vão. Eles retornam antes e deixam esses passageiros a ver navios. Fora que estamos terminando o ano e nada de licitação para transporte público e para que outras empresas operem. Só tem essas duas empresas e os ônibus estão sucateados e pouquíssimos rodando " Roseane Corrêa, moradora

Caminhadas

No bairro Graça Lopes, onde os moradores se dizem não contemplados pelo atendimento eficaz do transporte coletivo, mais reclamações. Dessa vez, do preço da passagem.



" A passagem é R$ 5 e teve um reajuste em 2018. Deveria atender o Zeneide e a Comunidade do Caldeirão. Não atende nada! Aqui, no Graça Lopes, temos que fazer uma enorme caminhada, a gente caminha feito uns ‘condenados’ para pegar ônibus mais para fora do bairro. Teve um projeto de lei que só serviu para aumentar essa porcaria, mas, para nos ajudar, de fato, nada " Carla Matias, moradora

Na rua deputado Mário Frota, no Morada do Sol, além de não ter asfalto, não tem ônibus | Foto: Carlos Araújo

O comerciante Antônio Maia concorda com a opinião dos outros moradores e ainda acrescenta que a promessa dada pela Prefeitura do ônibus entrar no Graça Lopes ficou só na palavra.



" Parece que não estão nem aí para nós. A gente dá uma bruta caminhada até perto de uma escola para pegar o ônibus. Quando venho visitar minha irmã é um sacrifício. Todo mundo andando. Já basta que o Graça Lopes e o Morada do Sol [bairros] estão com problemas para asfaltar, já virou outra novela " Antônio Maia., comerciante

Garagem da Alfabus, iranduba | Foto: Carlos Araújo

Idosos reclamam

A aposentada Maria D’ávila, de 70 anos, mora no Distrito do Cacau Pirêra, onde as empresas também atendem. De acordo com ela, houve duas vezes em que teve que pagar a passagem.



" Depois de velha, eu tenho passado cada uma. Além de ser R$ 5 o valor, o idoso ainda tem que pagar passagem, metade, quando tem muitos velhinhos. Criei meus filhos com sofrimento, trabalhei duro " Maria D’ávila, aposentada

O comerciante Francisco Mesquita, de 64 anos, que trabalha com a venda de picolés em uma pequena caixa de isopor, relatou sua revolta com a situação dos coletivos.



" Passo o dia no sol com uma caixa de picolés na mão. Faço o trajeto, quase todos os dias, de Iranduba para Manaus e tenho só uma palavra para definir esse transporte – desgosto " Francisco Mesquita., comerciante

Posicionamento

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com a empresa Trans Kalina. Em nota, a empresa informou que a passagem deveria, na verdade, “estar em torno de R$ 6,80”. Além disso, a Trans Kalina afirmou que a disseminação de táxis lotação e clandestinos “roubam” os passageiros pagantes.

A empresa ainda declarou, quanto aos passageiros idosos, que “obedece à lei estadual que determina a gratuidade de 100% para 2 vagas por viagem e os demais têm direito à gratuidade de 50%."

