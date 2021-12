Prefeito de Iranduba pretende construir portais por R$ 400 mil

Iranduba (AM) - O Prefeito de Iranduba (distante 29 quilômetros de Manaus) não demonstra preocupação com a crise financeira e pretende fazer altos gastos para construir dois portais na cidade. Serão mais de R$ 400 mil para a construção nas entradas do município e gera revolta na população pelo investimento.



O contrato que homologou a licitação foi publicado no dia 14 de setembro no Diário Oficial dos Municípios (DOM) e a empresa contratada para a execução dos serviços foi a E C Engenharia, cuja razão social é E C de Castro Eireli, e fica localizada em Manaus.

No documento assinado por Augusto Ferraz, o valor da contratação chega a R$ 404.977,63 para a construção dos portais de entrada do município. Os portais estarão localizados na Rotatória do Cacau-Pirêra e na avenida Carlos Braga, que dá acesso à sede do município.

Confira o documento:

Há alguns meses, a entrada da cidade tinha uma torre de cerâmica e a frase desejando = boas-vindas a cidade. No entanto, não há mais a sinalização de entrada na cidade.

Revolta na população

A nova contratação gerou revolta nos moradores da cidade, já que poderiam ter feitos outros investimentos no local. O operador de caixa de um comércio em Iranduba, Caio Martins, de 22 anos, revela que até concorda que a entrada da cidade possa ter um visual mais bonito, no entanto, o atual momento não é o melhor para construir isso, já que outras coisas precisam de investimentos.

" Eu até acho que deveríamos ter uma entrada mais bonita, só que esse não é momento para isso. Existem outras coisas que merecem mais investimentos agora e acredito que a decisão de construir um portal sem precipitada, pois vai acabar fazendo uma falta em coisas que merecem mais atenção " Caio Martins, de 22 anos., comerciante

A mãe de Caio, Railany Martins, 39 anos, acha a construção absurda, já que o município está vulnerável em outros aspectos. Ela cita a educação municipal, pois o seu filho mais novo de 10 anos utiliza a rede de ensino, e ela acredita que deveria ter mais investimentos em tecnologia.

" Esse dinheiro que eles estão usando para construir dois portais, poderiam comprar computadores e ensinar tecnologia para nossas crianças. Mas não, estão gastando dinheiro com a entrada da cidade. Isso não é momento para gastos desnecessários " Railany Martins., moradora

Gastos milionários

Não é a primeira vez que Iranduba faz gastos duvidosos. Também no dia 14 de setembro foi divulgado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) que o prefeito pretende pagar mais de R$6 milhões para a empresa Iza Construções e Comércio Eireli, do empresário Fábio Souza de Carvalho, envolvido em esquema de fraude em licitação na cidade de Coari, na gestão do ex-prefeito do município, Adail Pinheiro.

A licitação seria para a manutenção de algumas ruas do município de Iranduba e a homologação foi assinada no dia 14 de setembro pelo prefeito, e deixa engatilhado o contrato milionário com o empresário, envolvido no escândalo de fraude.

